Za celou epidemii covidu bylo v ČR 4,6 mil. případů, 8 pct byly opakované nákazy

Praha - Za celou epidemii covidu-19 bylo v Česku zaznamenáno téměř 4,6 milionu případů nemoci, z nichž 8,1 procenta tvořily opakované nákazy. Případy, kdy se lidé nakazili opakovaně, nově ministerstvo zdravotnictví na svém webu ode dneška zahrnuje do celkových statistik potvrzených případů. Dříve je vykazovalo samostatně. Mezi seniory jsou opakované nákazy výrazně méně časté. Z celkového počtu zhruba 593.000 případů covidu-19 u lidí ve věku 65 a více let, tvořily reinfekce pouze 4,1 procenta. Na seniory stát apeloval, aby se proti covidu-19 nechali očkovat, protože jsou více ohroženi vážnými následky nemoci.

Celkem eviduje ministerstvo asi 371.000 případů, kdy se lidé nakazili koronavirem opakovaně. Mezi lidmi staršími 65 let bylo reinfekcí zhruba 24.500. U seniorů je tak podíl opakovaných nákaz skoro poloviční oproti celkové populaci. Důvodem může být očkování proti covidu-19. V Česku už bylo plně naočkováno zhruba 6,9 milionu lidí, z nichž 27 procent byli lidé ve věku nad 65 let. U posilujících dávek je podíl seniorů ještě výraznější. V Česku bylo podáno přes pět milionů posilujících dávek vakcín proti covidu-19, z toho 42 procent právě lidem starším 65 let.

Podle informací odborníků u starších lidí hrozí vážnější následky covidu-19, což dokládají i statistiky. Z celkového počtu asi 42.000 úmrtí lidí s covidem-19 v Česku od začátku epidemie tvoří skoro 90 procent lidé ve věku nad 65 let.

Zatímco z celkového počtu nákaz od března 2020, kdy se v Česku covid-19 začal šířit, tvoří opakované nákazy méně než desetinu případů, v poslední době už jsou podíly reinfekcí vyšší. V posledních týdnech představovaly opakované infekce přibližně pětinu až čtvrtinu nově zaznamenaných případů. Například v minulém týdnu bylo nově potvrzeno asi 6500 případů nákazy, z čehož přes 1600 - tedy 25 procent - byly reinfekce.

Šíření covidu-19 v Česku už druhý týden opět zrychluje. Za úterý bylo potvrzeno 1111 případů nákazy koronavirem, což bylo o 15 procent více než před týdnem. Mírně přibývá také hospitalizovaných a zemřelých. K úterku bylo v nemocnicích 581 lidí s covidem-19, asi o tři procenta více než před týdnem. Za poslední týden zemřelo 35 lidí, kdežto v předešlém týdnu bylo úmrtí 34.

S koncem listopadu končí platnost ustanovení pandemického zákona, která by vládě umožňovala zavádět omezení běžného života. Pandemický zákon byl přijat v únoru 2021 kvůli šíření covidu-19. Dál řídit epidemii a získávat data o testech nebo očkování umožňuje ministerstvu zdravotnictví podle ministra Vlastimila Válka (TOP 09) stávající legislativa, zejména zákon o ochraně veřejného zdraví, a nové vyhlášky.