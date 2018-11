Liberec - Za dvě vraždy lidí bez domova v České Lípě dnes potrestal soud v Liberci třiadvacetiletého bezdomovce úhrnným výjimečným trestem 28 let. Odpykat si ho František Havel má ve věznici se zvýšenou ostrahou. Po jeho vykonání by měl být umístěn do zabezpečovací detence. Soud tak rozhodl na doporučení znalců, podle nich je Havel pro společnost nebezpečný.

Vraždy se odehrály v bezdomovecké komunitě v České Lípě. Muž podle obžaloby na konci loňského roku v rozmezí 14 dnů zabil devětatřicetiletou ženu a dvaapadesátiletého muže. Před soudem Havel nevypovídal, na policii uvedl, že zabíjel v opilosti, ze vzteku a msty.

Bezdomovkyně zemřela loni 17. listopadu, vrah jí zasadil dvě rány do hrudníku nožem o délce 32 centimetrů, čepel měřila 19 centimetrů. Zasáhl i srdce a plíce, prvotní příčinou smrti byl šok z nadměrných krevních ztrát. Obžalovaný na policii uvedl, že se na ženu zlobil, protože ho vyhodila ze stanu a nadávala mu. "Když mě někdo naštve, tak nevím, co dělám," uvedl. Původně chtěl ženu zbít. Když viděl nůž na rohožce před stanem, tak si ho vzal a když žena vyšla, zasadil jí nejprve ránu do zad a druhou zpředu. Tělo ženy poté odtáhl za kotníky a hodil do jámy.

Druhá vražda se stala 1. prosince v objektu známém jako olejárna v areálu bývalého nádraží. Obžalovaný byl opět opilý a ležícímu muži zasadil třemi cihlami několik silných úderů do hlavy.