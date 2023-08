Z vyhlídky na Děčínsku se zřítilo devět dětí

Markvartice (Děčínsko) - Devět dětí se dnes krátce před 21:00 zřítilo z vyhlídkové věže Triangl u Markvartic na Děčínsku. Podle prvotních informací mělo jít o šest a později o sedm osob, mluvčí policie Veronika Hyšplerová počet upřesnila. Dvě děti s podezřením na vážné zranění transportovaly vrtulníky do Prahy, dvě osoby se středně vážným zraněním byly převezeny do Ústí nad Labem. Další čtyři děti se středně vážným zraněním jsou v děčínské nemocnici. ČTK to řekl mluvčí krajské záchranné služby Prokop Voleník s tím, že o rozsahu zranění deváté osoby zatím nemá informace. Nicméně všichni zranění jsou již v péči lékařů.

Děti podle Voleníka byly na dětském táboře. Věcí se zabývá policie, která nejprve poskytla součinnost zasahujícím hasičům. "V tuto chvíli byli na místo přizvání psycholog a policejní krizoví interventi a i z řad hasičů a záchranářů míří na místo krizoví interventi. Pro nás je teď stěžejní zjistit o jaké zraněné děti jde, zjistit kontakty na jejich zákonné zástupce a o této události je informovat," uvedla Hyšplerová. Policie také vyšetřuje příčiny a okolnosti neštěstí, pokračovat bude i v pátek.

K neštěstí vyrazilo pět jednotek hasičů, kteří poskytli dětem předlékařskou pomoc a z těžko dostupného terénu je předali záchranářům, sdělil ČTK jejich mluvčí Petr Pelikus. K události vyjel i místostarosta obce Markvartice Libor Kunte, aby se situací seznámil, řekl ČTK. Obec je vlastníkem pozemku, nikoli vlastníkem vyhlídky, dodal.

Obec Markvartice pozdě večer na twitteru uvedla, že pravděpodobnou příčinu neštěstí bylo přetížení plošiny na Trianglu. "Na plošině bylo v době havárie 15 dětí. Plošina je určena pro čtyři dospělé osoby, viz pravidla používání umístěná poblíž rozhledny," uvedla obec na sociální síti.

Dřevěná vyhlídková věž Triangl se nachází asi 2,5 kilometru od Markvartic a její vyhlídková plošina je podle webu s přehledem rozhleden asi tři metry nad zemí. Dostat se na ni lze po žebříku.