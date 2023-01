Z velkochovu v Brodu nad Tichou v pátek odvezla auta do kafilerie 72 tun slepic

Brod nad Tichou (Tachovsko ) - Z velkochovu nosnic v Brodu nad Tichou na Tachovsku, kde se na konci prosince objevila ptačí chřipka, odvezla v pátek nákladní auta do kafilerie asi 72 tun usmrcené drůbeže, řekl dnes ČTK mluvčí krajských hasičů Petr Poncar. Celkem má být v chovu firmy Česká drůbež postupně utraceno a zlikvidováno zhruba tři čtvrtě milionu slepic ze tří třípodlažních hal. Je to zatím největší ohnisko nákazy v ČR. Od středy hasiči a zaměstnanci firmy dosud vynosili do aut mířících do kafilerie přibližně 170 tun mrtvé drůbeže.

Veterináři původně odhadovali, že vyklízení drůbeže, podestýlky, krmiva a následná dezinfekce všech tří hal by mohly skončit do 14. ledna, odhad pak ale nejméně o týden prodloužili, řekl v pátek ČTK mluvčí Státní veterinární správy Petr Majer. Kromě slepic se musí likvidovat také miliony vajec z celého chovu. Vejce končí částečně v asanačním podniku, zčásti ve spalovnách.

"Dnes je nasazeno na vynášení drůbeže 100 hasičů a 31 civilních pracovníků," uvedl mluvčí. Hasiči a pracovníci firmy vynášejí drůbež, která uhynula v důsledku nákazy přímo v hale. Vynášejí také živé nosnice do speciálních kontejnerů, kde jsou pak utraceny oxidem uhličitým.

V úterý začalo v první polovině haly číslo dvě, kde se nákaza prokázala nejdříve, hromadné utrácení drůbeže napuštěním plynu přímo do haly. Od středy se z této části vynášela usmrcená drůbež. Od plošného utrácení v hale se později zejména kvůli technickým problémům s úniky plynu ustoupilo a začalo se s vynášením živé drůbeže z druhé části haly a s utrácením v kontejnerech. V jednom kontejneru lze najednou utratit asi sedm tun slepic. "Dokončujeme práce na prostřední hale a zahájili jsme vynášení z nejvyššího patra třetí haly," řekl Poncar.

Profesionálním hasičům z Plzeňského kraje pomáhají na místě čtyři dobrovolné jednotky, příslušníci záchranného útvaru a ode dneška je tu také na dva dny 21 hasičů ze Středočeského kraje. "Síly na vynášení máme rozdělené na deset týmů, které nasazujeme tak, že každý, kdo vynáší drůbež, jede v režimu třikrát po dvou a půl hodině. To zahrnuje i vystrojení i následnou dekontaminaci. Mezi jednotlivými vstupy do 'špinavé zóny' mají týmy dvě hodinové pauzy," popsal Poncar. Vynášecí práce pokračují zhruba do 18:30.