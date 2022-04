Z USA dnes vojenský speciál přivezl ostatky brigádního generála Moravce

Čáslav (Kutnohorsko) - Nedlouho před 80. výročím atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha se dnes do Česka posmrtně vrátil brigádní generál František Moravec, označovaný za autora tohoto plánu. Urnu s popelem někdejšího velitele československé rozvědky přepravil ze Spojených států vojenský speciál a vojáci čestné stráže ji za účasti veřejnosti, politiků, zástupců armády i Moravcovy rodiny uložili v kolumbáriu na čáslavském hřbitově. Moravec po komunistickém puči v roce 1948 opustil republiku a do konce života pracoval jako poradce na ministerstvu obrany USA. Jeho ostatky se vrátily do vlasti téměř 56 let po jeho smrti.

Letadlo z vojenského letiště ve Washingtonu odstartovalo hodinu po půlnoci středoevropského letního času. Na jeho palubě byla ministryně obrany Jana Černochová (ODS) a členové delegace včetně ředitele Vojenského zpravodajství Jana Berouna nebo ředitele Vojenského historického ústavu Aleše Knížka. Armádní stroj do Česka přepravil i příbuzné generála Moravce včetně jeho vnučky Anity Moravcové Gardové a vnuka Alana Moravce Garda. Další příbuzní žijí v Česku.

Vojenský speciál od českých hranic doprovodily dva stíhací letouny Gripen. Na letišti v Čáslavi stroj přistál chvíli po 09:40. Voják čestné stráže vynesl urnu s ostatky, následovala pietní ceremonie u velitelství základny a projevy představitelů státu a města i Moravcovy rodiny. Generálova vnučka na pietě řekla, že její dědeček miloval Československo i Spojené státy, ale hlavně miloval myšlenku, že lidé mají právo žít svobodně. Byl by podle ní rád, že jeho odkaz lidem připomíná, že mají bránit svou zemi i svobodu a že mají pomáhat dalším, kteří brání své země a svobodu.

Podle předsedkyně Sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) se návratem Moravcových ostatků do Čáslavi uzavřel jeho obdivuhodný příběh. Připomněla jeho působení v legiích, meziválečném Československu i v exilu za druhé světové války, kde podle ní představoval klíčovou osobnost zahraničního československého odboje. Vyzdvihla jeho podíl na přípravě atentátu na Heydricha. Nacistický prominent Heydrich, který byl mimo jiné spoluautorem takzvaného konečného řešení židovské otázky, byl do Prahy vyslán, aby zlomil domácí protinacistický odpor. Zahynul po atentátu, který je považován za jednu z nejvýznamnějších akcí českého odboje.

Černochová uvedla, že se do vlasti vrátily ostatky národního hrdiny. "Pane generále Františku Moravče, vítejte zpět ve vlasti," řekla. Označila ho za vzor pro Vojenské zpravodajství i pro příslušníky speciálních sil. "Nikdy nezapomeneme, co jste pro naši zemi vykonal, čest vaší památce," dodala.

Ukládání ostatků na čáslavském hřbitově provázely před polednem salvy čestné stráže a modlitba. Pietního shromáždění se zúčastnily desítky lidí, mezi nimiž nechyběli ani členové Moravcovy rodiny žijící v Česku. "Moje maminka je neteř generála. Jsme šťastní, že se mohl vrátit. On to chtěl," řekla ČTK k dnešnímu převozu ostatků Jana Marková, která na hřbitov přijela i se svou matkou z Chotěboře.

Čáslav v roce 2019 udělila svému rodákovi čestné občanství. Návrat ostatků byl kvůli koronavirové pandemii několikrát odsunut. Místo na hřbitově dala radnice upravit, je osazený kamenem a doplňuje ho nápis "Nikdy nesmíme vzdát spravedlivý boj pouze proto, že se situace zdá beznadějná - žádná moc na světě nemůže navždy zotročit lidského ducha". Motto podle zástupců města symbolizuje Moravcův životní postoj a je také mementem pro všechny.

"Pro Čáslav je to významná událost, řekl bych, že je to událost roku," řekl novinářům starosta Vlastislav Málek (Čáslav pro všechny). "Bylo to přání rodiny a nás to velmi těší a jsme tím poctěni," dodal. Přestože převoz ostatků zbrzdil covid-19, podle Málka se nakonec uskutečnil v pravou chvíli, kdy společnost čelí otázkám týkajícím se vlastenectví, odhodlání a partnerství.