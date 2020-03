Z USA byl odeslán lék Remdesivir pro pacienta v pražské VFN

Praha - Pro pacienta, který leží v pražské Všeobecné fakultní nemocnici (VFN) v kritickém stavu s nemocí COVID-19, budou moct lékaři použít experimentální lék Remdesivir. Americká firma Gilead, která ho vyrábí, schválila zařazení pacienta do svého programu a lék již odeslala do Česka. Nemocnice ho zatím neobdržela. ČTK to dnes řekla mluvčí nemocnice Marie Heřmánková.

Užití experimentálního léku Remdesivir tento týden dočasně povolilo ministerstvo zdravotnictví. Americká firma ho přiděluje na základě žádosti pro konkrétní pacienty podle popisu jejich stavu. Premiér Andrej Babiš (ANO) tento týden uvedl, že vláda by pro lék poslala armádní speciál. Mluvčí nemocnice řekla, že o tom nemá informace.

"Mateřská společnost v Americe potvrdila, že lék posílá do České republiky, a ta v České republice ještě nemá informace o jeho dodání. Takže teď je lék zřejmě někde na cestě," uvedla mluvčí nemocnice. "O armádním speciálu nic nevím," dodala.

"Záleží jen a pouze na tom, jakým způsobem funguje doprava mezi Spojenými státy a Evropou, což je v tuto chvíli nepochybně komplikovanější než dříve. Nikdo asi nepočítal s tím, že lék bude putovat přes oceán v době, kdy je dopravní omezení takto vysoké. To zdržení může být dáno tímto," řekl dnes po jednání pracovní skupiny Ústředního krizového štábu jeho předseda Roman Prymula.

Lék by měl dostat pacient, který leží ve VFN s nemocí COVID-19 a je ve vážném stavu. Jeho stav se podle mluvčí v posledních dnech výrazně nezměnil. Americká společnost musela nejdřív schválit jeho zařazení do programu, ve kterém mu lék poskytne. O lék žádala pro jednoho pacienta ve vážném stavu také Nemocnice Na Bulovce. ČTK shání její vyjádření.

Dočasné povolení pro užití léku platí na šest měsíců. V dokumentu ministerstva je uvedeno, že "lék je určený pro pacienty v České republice, kteří mají potvrzenou infekci COVID-19, jsou hospitalizovaní a jejich zdravotní stav vyžaduje umělou plicní ventilaci". Nemocnice musí také od pacienta zajistit informovaný souhlas s tím, že mu bude podán experimentální, oficiálně neschválený lék.

"Osobně budu navrhovat model, abychom tady měli určité depo těchto preparátů a mohli jsme je použít, samozřejmě pouze se souhlasem té společnosti, protože ten lék je experimentální," řekl Prymula. "Jsou tady i jiné preparáty, ten japonský je v podstatě také použitelný. Ale paradoxně jeho účinnost je mnohem větší u lehkých forem, než u těch forem těžkých. Pro tyto případy, které jsou na (plicním) ventilátoru, se nehodí," dodal náměstek ministra zdravotnictví.

V Česku je nyní 774 lidí, u kterých se potvrdila nákaza novým koronavirem. Podle čtvrtečních informací ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) je 63 nakažených v nemocnicích, z toho pět ve vážném stavu.