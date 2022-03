Z Ukrajiny už podle OSN před válkou uprchly dva miliony lidí

Ženeva - Z Ukrajiny už kvůli válce uprchly dva miliony lidí, uvedl na twitteru vysoký komisař OSN pro uprchlíky Filippo Grandi. Více než polovina z nich - 1,3 milionu - zamířila přes hranice do Polska. Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) uvádí, že ruská invaze na Ukrajinu způsobila nejrychleji se prohlubující uprchlickou krizi v Evropě od druhé světové války.

Ukrajinu, kde před invazí žilo včetně Krymu asi 44 milionů lidí, podle mluvčí Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) opustilo i 100.000 lidí s jiným než ukrajinským občanstvím.

Největšímu náporu uprchlíků čelí Polsko, jeho hranice v obou předchozích dnech překročilo přes 140.000 lidí. Celkem tam zamířilo na 1,2 milionu uprchlíků. Mluvčí maďarské vlády dnes podle agentury MTI informovala, že za necelé dva týdny hranice Maďarska překročilo téměř 180.000 uprchlíků.

Na Slovensko vstoupilo z Ukrajiny od propuknutí rusko-ukrajinského ozbrojeného konfliktu více než 140.000 lidí, do České republiky podle premiéra Petra Fialy dorazilo zatím přes 100.000 Ukrajinců. Do Rumunska a Moldavska se podle UNHCR uchýlilo v obou případech už přes 80.000 lidí z Ukrajiny, téměř 100.000 Ukrajinců přešlo hranice směrem do Ruska.