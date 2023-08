Z rozhledny na Děčínsku se zřítilo šest dětí

Markvartice (Děčínsko) - Sedm dětí ve věku od osmi asi do 15 let se dnes krátce před 21:00 zřítilo z rozhledny Triangl u Markvartic na Děčínsku. Podle prvotních informací mělo jít o šest dětí, mluvčí hasičů Petr Pelikus informaci později upřesnil. Čtyři děti s podezřením na vážné zranění transportují do traumacentra v Praze a dvě děti se středně vážným zraněním do Děčína. O rozsahu zranění sedmého dítěte zatím nejsou informace. Na místo vyjely všechny složky integrovaného záchranného systému včetně vrtulníků letecké záchranné služby z Prahy a z Liberce. Zasahuje několik posádek záchranářů. ČTK to řekl mluvčí krajských záchranářů Prokop Voleník.

Děti podle Voleníka byly na dětském táboře. Věcí se zabývá policie, která na místě poskytla součinnost zasahujícím hasičům. "V tuto chvíli se věcí zabýváme a bližší informace zatím nemáme," řekla ČTK mluvčí policie Veronika Hyšplerová. K neštěstí vyrazilo pět jednotek hasičů, kteří poskytli dětem předlékařskou pomoc a z těžko dostupného terénu je předali záchranářům, doplnil Pelikus. K události vyjel i místostarosta obce Markvartice Libor Kunte, aby se situací seznámil, řekl ČTK.

Dřevěná vyhlídková věž Triangl se nachází asi 2,5 kilometru od Markvartic a její vyhlídková plošina je podle webu s přehledem rozhleden asi tři metry nad zemí. Dostat se na ni lze po žebříku.