Z Rakouska dorazí zvony pro dva kostely v Praze

Praha - Z rakouského zvonařství Grassmayr v Innsbrucku dorazí v pátek do Prahy nové zvony pro kostely svatého Haštala a svatého Havla na Starém Městě. Všechny čtyři budou v kostelech nejdříve vystaveny. ČTK to dnes řekl jeden z organizátorů akce Ondřej Boháč. Náklady dosáhnou téměř 1,5 milionu korun. Nový zvon v Praze naposledy dostal kostel svatého Havla v roce 2017. Sbírku na výrobu zvonů vyhlásil spolek Sanctus Castulus, latinsky svatý Haštal.

"Zvony by měly dorazit v pátek a následně budou vystaveny. Předpokládáme, že u svatého Havla by mohly být zavěšeny na podzim a v Haštalu na jaře příštího roku," řekl Boháč. Zvony budou vystaveny na dřevěných tzv. kozách, a lidé tak budou mít možnost si na ně zazvonit a slyšet jejich zvuk. Před zavěšením do zvonic pak budou všechny zvony ještě vysvěceny.

V kostele sv. Haštala byly původně tři zvony, dva z nich byly zabaveny za první světové války v roce 1916, zůstal jeden z roku 1690 nazývaný Vavřinec-Florian. Nový zvon Haštal bude mít průměr 118 centimetrů, hmotnost 1130 kilogramů a bude laděn do tónu f1. Druhý zvon František o průměru 80 centimetrů bude vážit 330 kilogramů a bude laděn do c2. Společně se zvonem Vavřinec-Florian budou tvořit mollový akord. Na výrobu zvonů k Haštalovi bylo třeba 1,2 milionu korun.

Pro kostel sv. Havla byly odlity také dva zvony. Jeden chybí od roku 1942. Zvon Jan Nepomuk bude vážit asi 80 kilogramů, bude mít průměr 50 centimetrů a bude laděn do tónu a2, tedy o oktávu výš než zvon Václav z roku 2017. Druhý zvon ke sv. Havlu, Ludmila, je malý zvon, který nahradí dočasný ocelový zvon z roku 1925. Vážit bude 45 kilogramů a jeho průměr bude 38 centimetrů. Laděn bude do cis3. Oba zvony do kostela svatého Havla vyjdou asi na 250.000 korun.

Nový zvon v Praze naposledy dostal právě kostel svatého Havla. V roce 2017 byl do zvonice zavěšen zvon Václav, který zaplnil prázdné místo a zároveň připomněl památku prezidenta Václava Havla. Hmotnost zvonu je přibližně tři čtvrtě tuny, na výšku měří téměř metr a na šířku ve spodní části 103 centimetrů.