Z Prahy odletěli první čeští turisté do Tuniska

Monastir (Tunisko) - Z Prahy dnes brzy ráno odletěli první čeští turisté do Tuniska. Cestovní kanceláře na dnešek nechaly vypravit po uvolnění restrikcí proti koronaviru do této oblíbené destinace první lety. Do pobřežního města Monastir odstartovalo ve 04:20 letadlo se zhruba 190 cestujícími. Později byl naplánován let s cílovou stanicí Enfída a ostrov Džerba. Česká republika zařadila Tunisko na seznam bezpečných zemí 3. srpna. Severoafrická země umožňuje Čechům, kteří do země přijedou v rámci organizované turistiky, vstup bez povinnosti předložení negativního testu na covid-19.

Odbavení na pražském letišti se uskutečnilo podle standardních pravidel. Cestující jsou pravidelně nápisy i hlášením vyzýváni k nošení roušek a dodržování bezpečných rozestupů. Na letišti jsou automaty na roušky a dezinfekci. Ochranné pomůcky včetně rukavic jsou v prodeji také v letadle, kde musejí mít po celou dobu letu cestující zakrytá ústa a nos.

Při pasové kontrole v Tunisku je třeba odevzdat vyplněný zdravotní formulář. Při letu do Monastiru ho rozdávali stevardi v letadle. Vyplnit by ho mělo být možné také online. Požadované informace se týkají osobních údajů cestujícího, včetně čísla pasu. Ten musí mít platnost ještě tři měsíce po návratu. Dále se formulář dotazuje na místa a dobu, kterou turista plánuje v Tunisku strávit. Nutné je uvést číslo letu a sedadlo. Dále cestující vyplňují osobní informace do průkazu o příletu, který rovněž dostávají v letadle.

V Monastiru po příletu personál letiště postupně všem cestujícím termokamerou změřil teplotu. I zde se vyžaduje nošení roušek a dodržování odstupu jeden a půl metru od ostatních. Žádná další omezení neplatí.

Autobusy do hotelů mohou být plné jen z poloviny, proto jich na letišti v Monastiru dnes podle Kateřiny Duškové z Tuniského národního úřadu pro cestovní ruch čekalo zhruba dvojnásob než je obvyklé. I v autobusech lidé musejí mít zakrytá ústa a nos.

Do Tuniska podle mluvčí letecké společnosti Smartwings Vladimíry Dufkové z České republiky odletí pět spojů - jeden do Monastiru, a po dvou do Enfídy a na Džerbu. Následně bude vypravovat do severoafrické země 13 charterových letů týdně. Z Prahy bude létat 12 spojů, jeden z Brna.

O Tunisko je podle cestovních kanceláří, které ČTK oslovila, u Čechů velký zájem. Zatím podle nich může částečně nahradit zatím nedostupný Egypt a Turecko. Český statistický úřad má poslední údaje o delším pobytu Čechů v Tunisku z roku 2014, kdy tam odjelo 77.000 tuzemských cestovatelů.

Pak cestování do země razantně utlumily teroristické útoky islamistů. Podnikli atentát na muzeum Bárdá v centru tuniské metropole, kde 18. března 2015 zahynulo 22 lidí, převážně zahraničních turistů. Pak 26. června 2015 postřílel tuniský mladík na pláži a u bazénu hotelu v letovisku Kantáví 38 lidí, z toho 30 Britů. K odpovědnosti za nejhorší teror v historii Tuniska se posléze přihlásila radikální organizace Islámský stát. Vláda poté výrazně zvýšila bezpečnostní opatření.