Z Prahy odjede dnes večer vlak s humanitární pomocí pro Kyjev

Praha - Na Ukrajinu odjede dnes večer z pražského hlavního nádraží vlak RegioJet s humanitární pomocí pro Kyjev, kterou zajistil Člověk v tísni. Polovinu vlaku budou tvořit nákladní vozy s trvanlivými potravinami, hygienickými potřebami a spacími pytli, druhá polovina budou lůžkové vozy. Těmi budou zpět do Prahy přivezeni uprchlíci. Osobní vlak bude jezdit každý den v obou směrech, nákladní z Prahy zřejmě každý druhý den. Novinářům to při nakládce vagonů v pražských Malešicích řekl majitel Student Agency Radim Jančura a ředitel humanitární organizace Člověk v tísni Šimon Pánek.

Jančura novinářům řekl, že spolupráci s ukrajinskými železnicemi navázal loni kvůli plánu provozovat noční vlaky z Prahy do Lvova. Mají začít jezdit od letošního června. O víkendu mu zástupci ukrajinské strany volali s prosbou o potravinovou pomoc pro ukrajinské hlavní město. Do pomoci se proto zapojila organizace Člověk v tísni, která během pondělka zajistila asi 600 palet zboží. Podle Jančury se podařilo naplnit deset nákladních vozů, ke kterým se připojí deset lůžkových vozů o kapacitě 400 až 600 lůžek. "Zpátky povezou ženy a děti, kteří utíkají do bezpečí," řekl Jančura.

Zboží podle Pánka poskytly tuzemské firmy zadarmo nebo s velmi velkou slevou. "Doufáme, že se nám podaří každý druhý den vypravovat podobný vlak směr Kyjev," řekl Pánek, který je ve spojení s kyjevskou radnicí. Společně se domlouvají na tom, co je potřeba do ukrajinského hlavního města dodat. Připomněl, že jen ve sbírce Člověka v tísni se sešlo přes půl miliardy korun.

Vlak pojede dnes ve 20:25 z Prahy přes Pardubice, Olomouc a Ostravu, ve středu ráno by měl dorazit do polského města Přemyšl u hranic s Ukrajinou. Tam se podle Jančury, který vlakem také pojede, rozdělí na dvě části. Lůžková část pojede na osobní nádraží, kde si případní cestující přestoupí do vlaku do Lvova. Nákladní část zamíří na nákladní nádraží, kde se náklad po paletách přesune do ukrajinských nákladních vozů a vyrazí do Kyjeva.