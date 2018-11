Praha - Z Prahy do Kutné Hory a Benešova a zpět pojedou od změny jízdního řádu v pracovních dnech nově čtyři páry spěšných vlaků. Městská linka z Roztok u Prahy do Libně bude prodloužena do Hostivaře. Na některých tratích ve Středočeském kraji přibudou další spoje. Vlaky z Prahy do Říčan a zpět budou jezdit každých 15 minut i mimo špičku. Novinky v jízdním řádu dnes na tiskové konferenci představili zástupci Českých drah, Pražské integrované dopravy (PID) a Středočeského kraje. Nový jízdní řád začne platit od neděle 9. prosince.

"Spěšné vlaky budou jezdit ve špičkách pracovních dní a bude v nich platit také tarif PID. Doplní rychlíky na těchto tratích, v součtu tak pojedou ve špičce na Benešov i Kutnou Horu rychlé spoje každých 30 minut," uvedl radní Středočeského kraje pro dopravu František Petrtýl.

V ranní i odpolední špičce pojedou mezi Benešovem a Prahou nově čtyři spěšné vlaky, všechny v elektrické trakci. Jeden z nich pojede ráno už z Tábora jako dnes, nově ho doplní další vlak z Olbramovic a dva spoje budou začínat v Benešově. Cestou zastaví v Čerčanech, Senohrabech, Mnichovicích i v Říčanech. Odpoledne budou tři z nich končit v Benešově a jeden pojede až do Tábora.

Nově vyrazí spěšné vlaky každý všední den ve špičkách také z Kutné Hory přes Kolín a Český Brod do Prahy. Ráno pojedou čtyři spoje do Prahy, odpoledne čtyři z Prahy do Kutné Hory. Vždy v hodinovém intervalu. Cestou mezi Kutnou Horou a Prahou zastaví nejen na hlavním nádraží v Kolíně, ale také na kolínské zastávce, v Pečkách a v Českém Brodě.

Novinkou je prodloužení takzvané městské linky až do Hostivaře. Dnes jezdí z Roztok u Prahy přes Podbabu a Holešovice do Libně, kde končí. "Naprostá většina spojů městské linky bude nově pokračovat z Libně až do stanice Praha-Hostivař, kde budou mít lidé možnost přestoupit dál na osobní vlaky směrem do Říčan a Benešova. Ve špičkách pracovních dní pojedou spoje městské linky z Roztok až do Hostivaře po 30 minutách, mimo špičku a o víkendech pak jednou za hodinu," doplnil pražský radní pro dopravu Adam Scheinherr (Praha Sobě).

Další novinkou je například zavedení motorového vlaku s nízkopodlažním nástupem na lince z Masarykova nádraží přes Satalice a Kbely do Čakovic. Jezdit by měl po Novém roce.

Na některých regionálních tratích ve Středočeském kraji budou zkráceny intervaly a zlepší se návaznost na rychlíkové přípoje. Jde o vlaky z Olbramovic do Sedlčan, z Čáslavi do Třemošnice a z Kutné Hory do Zbraslavic. "Na těchto tratích zpravidla platí, že tu ve špičkách pojedou vlaky každou hodinu, mimo špičku bude interval dvouhodinový," uvedl dále zástupce ředitele pro dopravu Integrované dopravy Středočeského kraje Martin Jareš.

Nové vlaky do hlavního města podle něj pojedou také ráno z Mníšku pod Brdy a z Čerčan přes Davli. Nový spěšný vlak pojede odpoledne z Prahy do Mladé Boleslavi a každý den bude vypraven také nový večerní vlak z Prahy do Mělníka a zpět. Spoje linky S7 do Českého Brodu budou mít od 10. prosince dvojnásobnou kapacitu. Budou jezdit z Českého Brodu přes Prahu až do Berouna a budou je tvořit dva spojené vlaky CityElefant.

Už rok mohou cestující v sobotu a v neděli využít rozjezd nočních vlaků z pražského hlavního nádraží v půl třetí ráno. "Všechny dosavadní spoje nočního rozjezdu v jízdních řádech zůstávají a nově k nim přibude také spoj linky S6 z Prahy přes Rudnou do Berouna. V jízdním řádu se také nově objevuje půlnoční vlak z Prahy do Milovic. Ten pojede každý den," dodal ředitel Regionálního obchodního centra Českých drah pro Prahu a Středočeský kraj Jakub Goliáš.

Zároveň upozornil, že kvůli stavebním pracím nepojedou rychlíky z Prahy do Nymburka přes Lysou nad Labem. Kvůli výlukám jezdily tyto vlaky z Nymburka do Prahy odklonem přes Poříčany velkou část letošního roku. Jejich objízdná trasa je pro rok 2019 už podle Goliáše napevno zanesena do nového jízdního řádu.