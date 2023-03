Z Prahy do Brna či Jihlavy budou jezdit rychlíky RegioJet, firma vyhrála tendr

Vlak společnosti RegioJet přijíždí do stanice Praha hlavní nádraží, v pozadí souprava Českých drah.

Praha - Od roku 2026 bude rychlíkovou železniční linku R9 mezi Prahou a Brnem či Jihlavou přes Havlíčkův Brod provozovat RegioJet. Ministerstvo dopravy ve veřejné soutěži upřednostnilo firmu před nabídkou Českých drah, které na lince jezdí nyní. Dopravce slibuje nové vlaky, připojení k internetu a lepší dostupnost Jihlavy. Smlouva s RegioJetem bude uzavřena na 15 let. ČTK o tom informovalo ministerstvo dopravy.

Přímý vlak z Prahy do Jihlavy pojede každé dvě hodiny, stejně tak přímý vlak z Prahy do Brna. Zvlášť u největšího města Vysočiny jde o výrazný posun v dostupnosti, protože se z Prahy do Jihlavy nyní jezdí s přestupem v Havlíčkově Brodě.

RegioJet slibuje, že zajistí na lince nové rychlíkové soupravy s wi-fi připojením k internetu a prodejem občerstvení. Dále musí být vlaky schopné dosáhnout rychlosti alespoň 200 km/h. Jde o to, aby vozidla, jejichž ekonomická životnost bude 30 let, mohla později využívat i úseků vysokorychlostních tratí, například v části trasy mezi Prahou a Kolínem.

Zlepšit by se měla i bezbariérovost vlaků na této lince. Alespoň jedny dveře vlaku z každé strany musí být nízkopodlažní.

Smlouva byla podepsána na 15 let. Ministerstvo dopravy k tomu dodalo, že dojde k pořízení vozidel, která mají dlouhou odpisovou dobu. Smlouva navíc stanoví požadavek na převod vozidel na dalšího dopravce.

Soutěž byla vypsána v říjnu 2021 na základě pravidel EU, podle kterých stát může přímo zadávat jednotlivé tratě jen do konce roku 2023, poté už budou pouze vymezené výjimky. Ostatní tratě bude muset rozdělovat ve veřejných soutěžích. Pravidla by měla vést k postupné liberalizaci železniční dopravy v EU.