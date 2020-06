Z Polska do Libereckého kraje zatím neprošlo 200 lidí

Liberec - Asi 200 osob a 100 aut nepustili od dnešního rána čeští policisté z Polska do České republiky na dvou hraničních přechodech Libereckého kraje. ČTK to řekl mluvčí krajské policie Vojtěch Robovský. Polsko dnes po třech měsících otevřelo své hranice se sousedními zeměmi, členy Evropské unie. Na hranicích se již nebude lidem kontrolovat teplota a pro unijní občany odpadá i povinnost dvoutýdenní karantény. Češi ale budou moci cestovat do Polska a zpět zcela bez omezení až od pondělí, kdy skončí povinnost prokázat se při návratu negativním testem na koronavirus, nebo nastoupit do karantény. Podle mluvčího Robovského už dnes mohou hranice překročit kdekoli, poté se ale musí prokázat testem.

"Do dvanácté hodiny dnešního dne nesplnilo podmínky pro vstup do České republiky na hraničních přechodech, kde jsou delegování policisté krajského ředitelství policie Libereckého kraje, přibližně 200 osob a cirka 100 vozidel," uvedl mluvčí s tím, že policie namátkově provádí kontroly na přejezdech Harrachov - Jakuszyce, Habartice - Zawidów, Hrádek nad Nisou - Sieniawka. Robovský doplnil, že provoz na přejezdech je plynulý a bez dalších problémů.

Polsko v polovině března zakázalo kvůli šíření viru SARS-CoV-2 vstup cizinců do země. Poláci, kteří se vraceli ze zahraničí, museli do dvoutýdenní karantény. Později vláda stanovila výjimky, například pro lidi dojíždějící do sousedních zemí za prací.