Z Pohořelic dorazil do Brna pochod připomínající oběti poválečného odsunu

Pohořelice (Brněnsko) - Odhadem 150 lidí přišlo dnes vpodvečer na Mendlovo náměstí v Brně v rámci třicetikilometrové Pouti smíření z Pohořelic, která připomíná obětí poválečného odsunu německy hovořícího obyvatelstva z Brna. Zájemci se mohli připojit i odpojit v různých úsecích. Hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) na náměstí přítomným řekl, že je potřeba si historii připomínat a neopakovat chyby. Pochod se v posledních letech koná opačným směrem než tehdejší odsun, při kterém zemřely stovky lidí.

Akce začala u památníku obětem odsunu v Pohořelicích, kde se sešlo zhruba 300 lidí. Poté se asi polovina vydala směrem do Brna, uvedl Petr Kalousek, ředitel festivalu Meeting Brno, který akci zastřešuje. Účastníkem pochodu byl i David Iltis, vnuk biologa Huga Iltise, který podle Kalouska vynesl na "světlo světa" významné objevy Gregora Johanna Mendela na poli genetiky. Brno si letos připomíná 200 let výročí od narození Mendela. "Navíc prababička Davida, která byla tchýní Huga Iltise, v tom poválečném pochodu byla a nepřežila ho," řekl Kalousek. Připomněl také, že Hugo Iltis před 100 lety organizoval oslavy ke 100. výročí narození Mendela.

V závěru pouti na začátku Mendelova náměstí v Brně narazil pochod zhruba na dvacítku odpůrců, kteří pouštěli českou a slovenskou hymnu. Pořadatel akce Jan Korbel z Klubu českého pohraničí ČTK řekl, že s pochodem nesouhlasí. Přítomní měli transparenty se slovy, že odsun Němců byl jen jemným pohlazením proti tomu, co by udělali Němci. Korbel poznamenal, že se nikdo z německých potomků neomluvil za počínání jejich předků. Setkání pochodu s odpůrci se ale jinak obešlo bez komplikací.

Po ukončení pochodu hejtman Grolich přítomným řekl, že současná generace vnímá poválečný pochod pouze jako historii, ale s ohledem na nynější situaci ve světě je potřeba si historii připomínat a neopakovat chyby. Poukázal tak na to, že Rusko vojensky napadlo Ukrajinu. Primátorčin náměstek Petr Hladík (KDU-ČSL) uvedl, že v dnešní době válčí dva národy, které jsou si řečí i kulturou podobné. Boje podle něj rozbily rodiny a vztahy, jejichž náprava potrvá i desítky let. Uvedl, že je proto rád, že Brno má tyto věci téměř 80 let po válce vyřešené.

Pochod se poprvé šel v roce 2016, o rok dříve se Brno poprvé omluvilo za poválečný odsun Němců, přičemž tehdy uspořádalo akci nazvanou Rok smíření. Pouť se dříve konala v květnovém termínu, s ohledem na pandemii koronaviru ale loni a předloni pořadatelé festivalu Meeting Brno změnili termín festivalu, což se dotklo i poutě. Letos už u prázdninového termínu zůstali.

Divoký odsun se v Brně uskutečnil 30. a 31. května 1945. Během jedné noci muselo z Brna odejít nejméně 19.500 Němců. Ženy, děti i starci šli pěšky z dnešního Mendlova náměstí do Pohořelic a dále k rakouským hranicím. Při pochodu, který se někdy kontroverzně nazývá brněnský pochod smrti, zahynuly stovky lidí.