Z plných nemocnic v Chebu a Sokolově pokračují převozy pacientů

Z přetížených nemocnic v Sokolově a v Chebu začal 5. února 2021 přesun dvou desítek pacientů s covidem. Týká se to pacientů se středním průběhem nemoci. Převezeni mají být do Prahy, Plzeňského a Středočeského kraje. Převoz kromě běžných sanitek zajišťuje i velkokapacitní vůz Fénix - na snímku před nemocnicí v Chebu.

Z přetížených nemocnic v Sokolově a v Chebu začal 5. února 2021 přesun dvou desítek pacientů s covidem. Týká se to pacientů se středním průběhem nemoci. Převezeni mají být do Prahy, Plzeňského a Středočeského kraje. Převoz kromě běžných sanitek zajišťuje i velkokapacitní vůz Fénix - na snímku před nemocnicí v Chebu. ČTK/Kubeš Slavomír

Karlovy Vary - Z přetížených nemocnic v Sokolově a v Chebu se dnes přesunou dvě desítky pacientů s covidem-19 do jiných nemocnic. Jde o pacienty se středním průběhem nemoci. Převezeni mají být do Prahy, Plzeňského a Středočeského kraje. Převozy pacientů jsou v kraji v poslední době běžné, nemocnice potřebují uvolňovat místa na intenzivní péči a nově i na běžných odděleních pro nové pacienty s koronavirem. ČTK to řekl mluvčí Karlovarské krajské nemocnice Vladislav Podracký.

Fotogalerie

Sanitky z pražské zdravotnické záchranné služby nakládaly před polednem pacienty z chebské nemocnice. Na přesunu se podílí speciálně upravené nákladní vozidlo Fénix v doprovodu sanitek a policie. Záchranná služba vyčlenila šest zdravotníků včetně lékařky. Převezou 15 lidí z Chebu a deset ze Sokolova. Pacienti z Chebu cestují do pražských nemocnic v Motole, na Bulovce, vinohradské nemocnice a Nemocnice Na Homolce.

Zdravotní stav většiny převážených je středně závažný a dostávají kyslíkovou terapii, žádný ale není napojen na umělou plicní ventilaci, uvedla mluvčí pražské zdravotnické záchranné služby Jana Poštová.

Nemocnice v Chebu a v Sokolově reagují na situaci ze čtvrtka, kdy každá přijala 20 nových pacientů. "Dříve jsme převáželi zejména pacienty vyžadující intenzivní péči, dnes musíme kvůli nedostatku kapacit převážet také pacienty na standardních lůžkách s kyslíkem," uvedl Podracký.

Ze sokolovské nemocnice zdravotníci přemístí deset lidí do nemocnic v Berouně, Klatovech a Plzně. "Nemocnice je přetížená, převozy probíhají denně. Musíme uvolňovat lůžka pro nové covidové pacienty, dříve zejména na intenzivní péči, nyní už i ze standardní péče," řekla ČTK Markéta Singerová, mluvčí firmy Penta Hospitals CZ, kam spadá v kraji nemocnice v Sokolově a Ostrově.

Zdravotníci přemisťují pacienty s koronavirem i v rámci kraje do covidových center, například do nemocnice v Mariánských Lázních nebo Rehosu v Nejdku. Ze sokolovské nemocnice je na dnešek naplánován převoz pěti pacientů do Rehosu.

K 10:00 bylo v nemocnici Cheb 70 hospitalizovaných s koronavirem. Počty nakažených tam od začátku roku rostou. Zatímco na začátku ledna evidovala nemocnice sedm pacientů s covidem na intenzivní péči a na ostatních lůžkách s kyslíkem 12, k dnešku jich 17 vyžaduje intenzivní péči a 53 leží na ostatních odděleních. Sokolovská nemocnice evidovala ráno 16 infikovaných na intenzivní péči a na ostatních lůžkách 52. Počty se ale i během dne mění. I když zdravotníci pacienty přemisťují do jiných nemocnic, musí dál přijímat pacienty nové.

V Karlovarském kraji nových případů koronaviru přibývá, aktuálně se s nemocí léčí 5808 lidí. V nemocnicích v regionu jsou dnes volná podle ministerstva tři lůžka ze 78 lůžek ARO/JIP, pro covidové pacienty není volné žádné, další jsou pro ostatní pacienty. Běžných standardních lůžek s kyslíkem není obsazeno 40 z 598, pro pacienty s covidem je jich k dispozici devět. V kraji není volný přístroj ECMO na mimotělní okysličování krve.