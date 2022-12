Z Německa je fotbalový trpaslík, píšou média po dalším krachu na MS

Berlín - Němečtí fotbalisté po druhém vyřazení ve skupině na mistrovství světa po sobě čelí doma tvrdé kritice. Ze čtyřnásobných světových šampionů a kdysi vyhlášeného turnajového týmu se podle médií stal fotbalový trpaslík.

Německu nepomohlo ve čtvrtek ani vítězství 4:2 nad Kostarikou, jelikož Japonsko zdolalo Španělsko 2:1, čímž ovládlo skupinu E. Ve prospěch Španělů, kteří stejně jako Němci získali čtyři body, hovořilo výrazně lepší skóre. Německo tak v Kataru nenapravilo čtyři roky staré selhání z Ruska.

"Německý debakl je zpečetěn," napsal list Die Welt. "Jak trapné! Jsme venku!" uvedl deník Bild. "Německý fotbalový svaz ztroskotal na všech frontách: takhle to dál nejde," stojí v internetovém vydání časopisu Kicker.

Ten poznamenal, že v součtu s loňským osmifinále na evropském šampionátu potkal Němce na závěrečných turnajích třetí brzký konec po sobě. "Zodpovědnost nese řada osob - od trenéra Hansiho Flicka po sportovního ředitele fotbalového svazu Olivera Bierhoffa až po předsedu Bernda Neuendorfa."

Pověst německé reprezentace utrpěla další ránu. "Fotbalový svět se před námi třásl. Byli jsme vychvalováni jako 'turnajový tým'. Nyní je ale z Německa fotbalový trpaslík," podotkl Bild. Podobně zhodnotil vystoupení na MS Kicker. "Velký fotbalový národ Německo - bývávalo. Z německého výběru na mezinárodní úrovni se stává čím dál větší trpaslík."

Flickovi svěřenci v Kataru podlehli v úvodu Japonsku 1:2 a pak remizovali 1:1 se Španělskem. I proto je výhra nad Kostarikou nezachránila. "Hořká bilance: trapná porážka s Japonskem, dobrá remíza se Španělskem a jasné vítězství nad Kostarikou. Je to ostuda!" napsal Bild.

"Mise na mistrovství světa nesplněna. Hodně věcí se německému týmu na turnaji v Kataru nepovedlo - na hřišti, ale i mimo něj. Tahle zimní noční můra bude trvat ještě dlouho," uvedl deník Süddeutsche Zeitung.

Reputaci si Německo bude chtít napravit na domácím mistrovství Evropy 2024. "Japonsko se v osmifinále utká s Chorvatskem, Španělsko s Marokem. A Německo? Má téměř dva roky na to, aby bylo znovu konkurenceschopné v době domácího Eura. K tomu Flick 'pouze' musí najít a nasadit spolehlivého gólmana, zásadně stabilizovat obrannou čtyřku a zajistit, aby tým pokaždé nezkolaboval, když se jeden z mála světových hráčů jako Gündogan vůbec neprosadí. To vše, a to je jisté, nebude snadný úkol ani bez námitek zbylých 80 milionů trenérů," napsal týdeník Der Spiegel.