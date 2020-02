Z Íránu dorazilo 11 Čechů, u šesti už testy vyloučily koronavirus

Ilustrační foto - Pasažér prochází 26. ledna 2020 na Letišti Václava Havla v Praze kolem cedule, která informuje cestující, kteří přilétají do České republiky, o tom, co mají dělat, pokud na sobě budou pozorovat symptomy onemocnění koronavirem.

Praha - Testům na nový typ koronaviru způsobující nemoc Covid-19 se dnes podrobilo 11 českých studentů vysokých škol, kteří přiletěli z Íránu. U šesti z nich už testy nákazu vyloučily, dalších pět na výsledky ještě čeká, oznámil na twitteru ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Z pražského letiště byli studenti převezeni do Nemocnice Na Bulovce k odběru vzorků. Protože nemají žádné příznaky, budou v domácí karanténě, řekl ČTK vedoucí tiskového oddělení nemocnice Filip Řepa. V Íránu bylo podle oficiálních informací zaznamenáno 95 nakažených, 16 lidí od minulého týdne zemřelo.

K dnešku bylo v Česku na koronavirus podle Vojtěcha vyšetřeno 98 lidí. "Všechny výsledky jsou negativní, včetně šesti Čechů, kteří se vrátili z Íránu. Vzorky dalších pěti, kteří se vrátili taktéž z Íránu, ale později, jsou nyní testovány v Národní referenční laboratoři," oznámil večer ministr. Podle mluvčího pražských hygieniků Zbyňka Boublíka se jedná o studenty z vysokých škol v Plzni, Olomouci a Českých Budějovicích. Letiště o nich podle mluvčího Letiště Praha Romana Pacvoně vědělo dopředu.

Pracovníci letiště je z preventivních důvodů doprovodili k lékařské službě, která na letišti nepřetržitě funguje. Na místě byli podle Boublíka i pražští hygienici. "Žádný z cestujících nevykazoval žádné známky respiračního onemocnění, neměli zvýšenou teplotu ani žádné další potíže," uvedl Pacvoň.

Část studentů, u kterých už testy přítomnost koronaviru vyloučily, již byla převezena podle mluvčího Nemocnice Na Bulovce do domácí karantény. U zbylých budou testy hotovy zřejmě ve středu ráno.

Z nemocnice se vzorky, nejčastěji výtěr z nosu nebo krku a vzorek krve, odvážejí do Národní referenční laboratoře Státního zdravotního ústavu (SZÚ). Stejným způsobem i na stejném transportním médiu odesílají nemocnice a praktičtí lékaři do SZÚ i vzorky k testování chřipky. Pokud by byly k testování přizvány soukromé laboratoře, postupovaly by podle metodiky Národní referenční laboratoře.

Podle mluvčího letiště je případ výsledkem fungujících ochranných opatření. Letiště kvůli šíření koronaviru zavedlo řadu preventivních opatření. Například pro přílety z Itálie či Jižní Koreje, kde zaznamenali v posledních dnech zvýšený výskyt nemoci, vyhradilo speciální brány, které jsou určeny pouze pro tyto lety. Cestující jsou cíleně sledováni pro případ, že by vykazovali příznaky nemoci. Prostory jsou také častěji dezinfikovány, na letišti jsou rovněž rozmístěny informační letáky a cedule. Na letišti zároveň funguje stálá lékařská služba. Už dříve byly zrušeny všechny lety do Číny, kde je ohnisko nákazy.

Virus se šíří od prosince z Číny a zabil od té doby přes 2660 lidí, naprostou většinu z nich v Číně.