Praha - Vláda dnes posoudí návrh ministerstva zemědělství na rozdělení dotací z národních zdrojů pro zemědělce a potravináře v příštím roce. Získat by měli 3,8 miliardy korun, což znamená meziroční nárůst o 750 milionů korun. Největší podíl chce dát ministerstvo hospodářům starající se o zvířata. Na programu jednání ve Strakově akademii je také výroční zpráva o hospodaření Státního fondu dopravní infrastruktury za roky 2015 a 2016 a návrh na financování dalšího rozvoje silnic z úvěru od Evropské investiční banky. Ministři také proberou plán připomínek ukončení první světové války a uctění jejích obětí.

Ministerstvo práce představí plán druhé fáze zavádění takzvané e-neschopenky. Podle něj by lékaři od července 2019 oznámení o začátku a konci pracovní neschopnosti povinně vyplňovali a sociální správě posílali jen elektronicky. Dobrovolně to mohou dělat už od roku 2010 přes takzvané e-podání. Na konci letošního března nicméně doklady úřadu přes počítač zasílalo 1078 lékařů, tedy asi čtyři procenta.

Ministři posoudí také návrh hnutí STAN, aby absolventi autoškol mohli žádat o vydání řidičského průkazu i v kratší lhůtě za vyšší poplatek. Nyní na to mají úřady 20denní lhůtu. K předloze, podle níž by úřady musely vydat také první řidičský průkaz do pěti dnů, se kabinet podle podkladů pro schůzi postaví záporně.