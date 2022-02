Z českých klasiků myslí na ZOH nejvýše Novák, soutěže ovlivňuje koronavirus

Peking - Běžci na lyžích a skokanské závody otevřou na olympijských hrách v Pekingu soutěže v klasickém lyžování. Češi k medailovým aspirantům nepatří, největší nadějí na případnou elitní desítku je běžec Michal Novák. Běh, skok i severskou kombinaci ovlivňují u favoritů i českého týmu problémy s pozitivními testy na koronavirus.

Běžci zahájí program víkendovými skiatlony, v sobotu startují ženy a v neděli muži. Ve skoku na lyžích jsou na programu závody žen a mužů na středním můstku.

Z českých běžců je největší nadějí Novák, v této sezoně Světového poháru dvakrát pátý. Ženy při neúčasti Kateřiny Razýmové, která zimu vynechává kvůli těhotenství, bodují více ve sprintech. "Pokud by se někomu podařilo na olympijských hrách v Pekingu dostat mezi jednotlivci do desítky, byl bych úplně nadšený. V týmových soutěžích včetně sprintu dvojic chceme být do osmého místa," řekl předseda běžeckého úseku Aleš Vaněk na webu svazu.

Po osmi letech se na olympijské hry vrací Norka Therese Johaugová, která kvůli dopingovému trestu přišla o Pchjongčchang. "Už o tom nechci mluvit," řekla třiatřicetiletá běžkyně. "Mým snem je odjet se zlatou medailí," uvedla a na mysli měla výhru z individuálního závodu, což je jediný úspěch, který jí v kariéře chybí. K jejím konkurentkám patří Švédka Ebba Anderssonová, vedoucí žena Světového poháru Ruska Natalja Něprjajevová či Jessie Digginsová z USA.

Mezi muži se hlavní pozornost upíná na Johannese Hösflota Klaeba. "Chci bojovat o stupně vítězů, to je hlavní cíl, a doufám, že mám nějaké šance. Udělám pro to všechno," řekl.

Norové přijeli do Pekingu později kvůli koronaviru mezi trenéry a některými závodníky. Největší hvězdy ale dorazily. Takové štěstí už neměla rakouská skokanka Sara Kramerová, která měla být největší favoritkou na zlato, ale kvůli covidu do bojů nezasáhne. Cesta ke zlatu se tak otvírá pro Slovinky či na velký titul čekající Japonku Saru Takanašiovou. Mezi muži jsou favority Němec Karl Geiger a vítěz Turné čtyř můstků Japonec Rjoju Kobajaši.

Češi koukají na můstcích na nejlepší z dálky. Letos ve Světovém poháru z mužů bodoval jen jednou Roman Koudelka. Navíc po příletu do Pekingu měl pozitivní test Viktor Polášek a jeho start v neděli je nejistý. Premiéry českých skokanek v soutěži pod pěti kruhy se zúčastní patnáctiletá Anežka Indráčková, její sestra Karolína a sedmnáctiletá Klára Ulrichová.

Českou nadějí na umístění ve dvacítce mezi sdruženáři je Tomáš Portyk. Ani on ale nepatří mezi případné adepty na stupně vítězů, které možná přijdou o největší hvězdu. Nor Jarl Magnus Riiber měl po příletu do dějiště her pozitivní test a není jisté, že stihne první závod, který je na pořadu 9. února. Na zlato si brousí zuby lídr sezony SP Johannes Lamparter z Rakouska.

Poslední běžeckou medaili slavili Češi ve Vancouveru 2010, kde byl Lukáš Bauer třetí na volné patnáctce a bronz získala i mužská štafeta. Poslední skokanský úspěch je ještě starší, z roku 1992, kdy v Albertville dosáhlo družstvo na bronz. Nejlepší výsledkem sdruženářů v olympijské historii je čtvrté místo Tomáše Kučery z Grenoblu 1968.