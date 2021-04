Z českých hráčů bodoval v NHL jen Hertl

New York - Útočník Tomáš Hertl asistoval u jednoho gólu San Jose, které prohrálo v sobotním utkání NHL doma s hokejisty Minnesoty 3:6. Za Sharks zasáhl do hry od druhé třetiny za stavu 0:3 brankář Josef Kořenář, který pustil dva góly ze 17 střel.

Kořenář odolával do 40. minuty, ve které zvýšil Kevin Fiala z dorážky na 4:0. Český gólman inkasoval podruhé na začátku třetí třetiny, v níž Kirill Kaprizov upravil skóre v přesilové hře střelou z mezikruží na 5:1. San Jose poté dvěma slepenými góly snížilo. U druhého gólu si připsal asistenci Hertl, jehož dobrou práci před brankou zužitkoval Evander Kane. Poslední gól padl při hře bez brankáře.

"Měli jsme katastrofální začátek," lamentoval trenér San Jose Bob Boughner. "Inkasovali jsme (po 19 sekundách) z první střely a laciný gól nám vzal vítr z plachet. Nechci se na to ale vymlouvat. Musíme být schopni se z takových věcí oklepat. Pořád jsme měli před sebou skoro celý zápas," dodal.

Minnesota si připsala sedmou výhru v řadě a zajistila si účast v play off. "Je příjemné, že nemusíme o play off bojovat do posledního týdne základní části. Ale neznamená to, že teď budeme odpočívat. Je to jen první krok," prohlásil kapitán Wild Jared Spurgeon.

Minnesota chce ještě zabojovat i o první místo v Západní divizi, na které ztrácí pět bodů. Vedoucí příčku drží Vegas, které vyhrálo v Anaheimu 5:1 a devátým vítězstvím za sebou vytvořilo nový klubový rekord. K výhře je nasměroval Chandler Stephenson, který dal první dva góly zápasu. Golden Knights ale přišli o Tomáše Noska, který v utkání stihl jen tři střídání a odstoupil. Český útočník vynechal kvůli blíže nespecifikovanému zranění už zápas 16. dubna.

Jakub Vrána se dva dny po čtyřgólovém večeru neprosadil proti stejnému soupeři a Detroit doma podlehl Dallasu v odvetě 1:2 v prodloužení. Filip Hronek byl na ledě u obou branek, kterými Stars otočili skóre. Český obránce nepřetlačil ve 44. minutě při dorážce důrazného Marka Pysyka a v prodloužení ztratil ve středním pásmu při rozehrávce puk. Z následného přečíslení dva na jednoho rozhodl Jamie Benn.

"Benn to sehrál dobře. Celou dobu hledal způsob, jak přihrát, ale Hronek mu (vleže) tuto variantu neumožnil, tak musel střílet. Puk mi škrtl o vyrážečku a v první chvíli jsem nevěděl, zda to je, nebo není gól," řekl gólman Jonathan Bernier, který kryl 50 střel. Žádný brankář neměl v této sezoně více zásahů.

Washington porazil New York Islanders 6:3 i díky dvěma gólům Daniela Spronga, který nastupoval v elitním útoku na místě zraněného Alexandra Ovečkina. Ruský kanonýr vynechal zápas kvůli zdravotním potížím po šesti letech. "V této chvíli nevím, zda bude příště hrát. Chceme být opatrní a nehodláme před play off riskovat," řekl trenér Capitals Peter Laviolette.

Washington ztratil v utkání náskok 2:0, ale ještě ve druhé třetině odskočil na 4:2 a vedení si už nenechal vzít. Výhru podpořil Jevgenij Kuzněcov třemi body (1+2) a Zdeno Chára nastoupil jako pátý obránce v historii NHL ke svému 1600. startu. Jejich spoluhráč Vítek Vaněček zůstal na střídačce Capitals.

Roli náhradního gólmana plnil také David Rittich, který po výměně z Calgary stále čeká v Torontu na svou první výhru. Český brankář nastoupil dosud ve dvou utkáních od začátku a jednou střídal Jacka Campbella, který dostal v sobotu ve Winnipegu přednost a dovedl tým k vítězství 4:1. Maple Leafs zvýšili v souboji dvou nejlepších týmů Severní divize svůj náskok v čele na osm bodů.

Ryan O'Reilly zařídil hattrickem a asistencí výhru St. Louis 5:3 nad Coloradem. Za poražené si připsal třetí start v sezoně Martin Kaut, který strávil na ledě necelých osm minut.

Čtyři body zaznamenal i MacKenzie Weegar, který se podílel gólem a třem přihrávkami na vítězství Floridy 4:3 v prodloužení nad Carolinou. Vyrovnal tím klubový rekord v počtu bodů získaných obráncem během zápasu. Prodloužení rozhodl Aleksander Barkov, hostům nepomohly dva góly beka Dougieho Hamiltona.

Výsledky NHL

Pittsburgh - New Jersey 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Branky: 10. Carter, 13. McCann, 28. Rust, 60. Crosby - 29. J. Hughes, 51. Wood. Střely na branku: 37:36. Diváci: 4672 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Rust, 2. McCann (oba Pittsburgh), 3. J. Hughes (New Jersey).

St. Louis - Colorado 5:3 (3:2, 0:1, 2:0)

Branky: 10., 13. a 59. R. O'Reilly, 18. Barbašev, 52. Hoffman - 2. Makar, 4. Landeskog, 29. MacKinnon. Střely na branku: 30:31. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. R. O'Reilly (St. Louis), 2. MacKinnon (Colorado), 3. Hoffman (St. Louis).

NY Islanders - Washington 3:6 (1:2, 2:2, 0:2)

Branky: 15. Beauvillier, 28. Pelech, 38. Pageau - 35. a 55. Sprong, 3. Hathaway, 11. Oshie, 33. Dowd, 48. Kuzněcov. Střely na branku: 24:30. Diváci: 1400 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Kuzněcov, 2. Sprong, 3. Dillon (všichni Washington).

Florida - Carolina 4:3 v prodl. (1:1, 0:1, 2:1 - 1:0)

Branky: 20. Weegar, 45. Forsling, 47. Wennberg, 61. Barkov - 4. a 22. D. Hamilton, 44. Pesce. Střely na branku: 36:19. Diváci: 4838 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Barkov (Florida), 2. D. Hamilton (Carolina), 3. Weegar (Florida).

Detroit - Dallas 1:2 v prodl. (1:0, 0:0, 0:1 - 0:1)

Branky: 17. Cholowski - 44. Pysyk, 61. Jamie Benn. Střely na branku: 17:52. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Bernier (Detroit), 2. Jamie Benn, 3. Pysyk (oba Dallas).

Winnipeg - Toronto 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)

Branky: 1. Ehlers - 5. Thornton, 12. Marner, 28. Tavares, 59. Kerfoot. Střely na branku: 26:37. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Marner, 2. Tavares, 3. Campbell (všichni Toronto).

Calgary - Montreal 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)

Branky: 20. a 26. J. Gaudreau, 23. Lucic, 45. B. Ritchie, 58. R. Andersson - 12. Suzuki, 39. Toffoli. Střely na branku: 34:32. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. J. Gaudreau, 2. Ch. Tanev, 3. D. Ryan (všichni Calgary).

San Jose - Minnesota 3:6 (0:3, 0:1, 3:2)

Branky: 42. Couture, 45. E. Kane (Hertl), 47. Blichfeld - 1. R. Suter, 12. M. Foligno, 18. Spurgeon, 40. Fiala, 45. Kaprizov, 60. Bonino. Střely na branku: 30:26. Josef Kořenář odchytal za San Jose 39 minut a 52 sekund, inkasoval dva góly ze 17 střel a úspěšnost měl 88,2 procenta. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Kaprizov, 2. Fiala, 3. Spurgeon (všichni Minnesota).

Anaheim - Vegas 1:5 (0:2, 0:1, 1:2)

Branky: 42. Steel - 1. a 15. Stephenson, 27. Carrier, 46. W. Karlsson, 48. Theodore. Střely na branku: 24:31. Diváci: 1717. Hvězdy zápasu: 1. Stephenson, 2. Theodore (oba Vegas), 3. Gibson (Anaheim).

Vancouver - Ottawa 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

Branky: 2. Schmidt, 25. Boeser, 54. Pearson, 60. J.T. Miller - 9. White 53. Dadonov. Střely na branku: 34:28. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Boeser (Vancouver), 2. Dadonov (Ottawa), 3. Horvat (Vancover).

Los Angeles - Arizona 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Branky: 13. Hayden, 21. Crouse, 45. Chychrun, 53. Kessel. Střely na branku: 26:40. Diváci: 1497 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Chychrun, 2. Kuemper, 3. Goligoski (všichni Arizona).