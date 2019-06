Z centra Liberce zmizel most s parovodem nad Košickou ulicí

V Liberci bourali 29. června 2019 most s parovodem nad Košickou ulicí. Frekventovanou příjezdovou komunikaci od průtahu městem směrem k Babylonu a do centra města kvůli tomu v poledne pro dopravu uzavřeli. Demolice je součástí revitalizace ztrátové teplárenské sítě.

V Liberci bourali 29. června 2019 most s parovodem nad Košickou ulicí. Frekventovanou příjezdovou komunikaci od průtahu městem směrem k Babylonu a do centra města kvůli tomu v poledne pro dopravu uzavřeli. Demolice je součástí revitalizace ztrátové teplárenské sítě. ČTK/Petrášek Radek

Liberec - Z centra Liberce po letech zmizel most s parovodem nad Košickou ulicí. Železnou konstrukci s potrubím dnes dělníci postupně rozřezali a odvezli. Frekventovanou příjezdovou komunikaci od průtahu městem směrem k Babylonu a do centra kvůli tomu na celé odpoledne pro dopravu uzavřeli. Demolice je součástí obnovy teplárenské sítě. Projekt GreenNet za 300 milionů korun je už ze tří čtvrtin hotový, kompletní výměnu parovodního potrubí za modernější teplovody chce Teplárna Liberec stihnout do topné sezony, která začíná 1. září.

Zatímco řidiči aut dnes zákaz vjezdu do Košické ulice respektovali, protože už zdálky bylo jasné, že kolem jeřábu a nákladních vozů neprojedou, chodci a cyklisté se snažili stavbaře obejít bez ohledu na to, že jim hrozilo nebezpečí. "Je to běžné, my jsme tady demontovali přemostění u Babylonu a i školy s učitelkami nám tudy chodily, jsou opravdu nezodpovědní," řekl ČTK Jiří Jezdinský z firmy, která parovod rozebírala.

Dělníci postupně rozřezávali mohutné parovodní potrubí a několikametrové kusy nakládali na auta. Pod nákladem občas proklouzli cyklisté. "To víte, že to může spadnout, proto je to zabezpečené 100 metrů na jednu stranu a 100 metrů na druhou stranu," dodal Jezdinský. Pro nové teplovodní potrubí, které parovod nahradí, už mostní konstrukce nad frekventovanou silnicí potřeba nebude. "Nové trubky budou uložené v zemi, pod chodníkem a silnicí," dodal.

Komplikace čekají motoristy v Košické ulici i v dalších dnech. "Kvůli odstranění parovodu a přípravě cyklostezky podél Nisy bude doprava v ulici omezena až do 7. července," řekla ČTK mluvčí magistrátu Jana Kodymová. Od neděle do čtvrtka 4. července platí omezení dopravy, ze tří pruhů budou moci motoristé využít jen dva. O svátečním víkendu od 5. do 7. července práce Košickou ulici opět zcela uzavřou. Omezený je také provoz na průtahu ve směru na Děčín, kde je ode dneška kvůli rekonstrukci opěrné zdi před tunelem provoz svedený do jednoho pruhu. "Oprava bude trvat asi čtyři měsíce," dodala Kodymová.

Revitalizace první ze tří větví teplárenské sítě v Liberci by měla zhruba o čtvrtinu snížit tepelné ztráty v rozvodech. Z části města navíc zmizí parovody, které hyzdily i koryto Nisy. Do země dělníci postupně uloží dvě třetiny nového potrubí. Podle místopředsedy představenstva Teplárny Liberec Petra Heincla bude ještě třeba dokončit povrchy komunikací a odstranit zbylé části parovodu. To potrvá až do začátku zimy.