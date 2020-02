Z bývalý ruských kasáren jsou místy ruiny, ale i škola či muzeum

Historická fotografie zachycují stav umývárny po odchodu sovětských vojsk z areálu Biskupského gymnázia v Krupce na snímku pořízeném 21. února 2020. Rozsáhlý areál gymnázia v roce 1968 zabrala sovětská armáda, poslední voják opustil Krupku v roce 1991. Následky jejího působení se po třiceti letech podařilo téměř odstranit. Do oprav investovalo litoměřické biskupství desítky milionů korun. Vedle gymnázia v areálu fungují i základní a mateřská škola.

Historická fotografie zachycují stav umývárny po odchodu sovětských vojsk z areálu Biskupského gymnázia v Krupce na snímku pořízeném 21. února 2020. Rozsáhlý areál gymnázia v roce 1968 zabrala sovětská armáda, poslední voják opustil Krupku v roce 1991. Následky jejího působení se po třiceti letech podařilo téměř odstranit. Do oprav investovalo litoměřické biskupství desítky milionů korun. Vedle gymnázia v areálu fungují i základní a mateřská škola. ČTK/Hájek Ondřej

Praha - Někdejší pobyt sovětské armády v Česku připomíná i po 30 letech řada opuštěných budov. Část objektů po úpravách našla nové uplatnění jako byty, sklady či sociální ústavy. Z bývalého tajného skladu sovětské jaderné munice v Brdech je už sedm let atraktivní Atom muzeum. Jinde se ale využití často zchátralých vojenských areálů teprve hledá.

K lokalitám, které byly pobytem sovětských vojsk nejvíce zatížené, patří Ralsko na Českolipsku. Některé budovy stále stojí, jiné jsou v havarijním stavu a některé už se zřítily. Liberecký kraj, který v roce 2007 převzal část bývalého vojenského prostoru od státu, chystá demolici 17 objektů. Na projekt za 42 milionů korun chce získat dotaci.

O řešení situace usiluje i samotné město Ralsko. "Snažíme se investovat do revitalizace, situace se zlepšuje, ale na můj vkus pomalu," řekl ČTK starosta Miloslav Tůma (ANO). Největší překážkou pro další rozvoj je podle něj dopravní infrastruktura. "Když se sem snažíme dostat nějakého investora, tak první co ho zajímá, je dopravní napojení," posteskl si Tůma.

Velká základna ruských vojsk byla také v Milovicích na Nymbursku. V části bývalého vojenského prostoru je nyní rezervace velkých kopytníků. Se dvěma stády divokých koní ji obývají i zubři a pratuři.

Využití dalších pozemků v okolí Milovic je předmětem urbanistické a architektonické studie, kterou Středočeský kraj představí začátkem března na veletrhu investičních příležitostí ve francouzském Cannes. Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) na konci minulého roku uvedla, že z pěti variant se jako nejlepší jeví postavit u Milovic město a zábavní park.

Problémem při revitalizaci někdejších vojenských objektů bývá nedostatek peněz. Příkladem je zchátralý objekt bývalé vojenské nemocnice v Jaroměři-Josefově na Náchodsku. Město by chtělo areál změnit v sociálně-zdravotnické zařízení, ve kterém by mohli najít pomoc lidé s Parkinsonovou a Alzheimerovou chorobou. "Je to ale zcela mimo naše finanční možnosti. Náklady odhadujeme na jednu miliardu až 1,5 miliardy korun," řekl ČTK starosta třináctitisícové Jaroměře.

Následky působení sovětské armády v jednom z nejstarších gymnázií v Česku se v Krupce na Teplicku po třiceti letech podařilo téměř odstranit. Do oprav investovalo litoměřické biskupství desítky milionů korun. Zpustošený zůstává v areálu bývalé jezuitské koleje objekt špitálu. V sousedství stojí chátrající jídelna vojáků.

Historie gymnázia v sousedství baziliky Panny Marie Bolestné, která je národní kulturní památkou, sahá do roku 1679. Poslední voják opustil Krupku v roce 1991 krátce po výbuchu tanku, při kterém zemřelo 18 příslušníků armády. Výuka gymnazistů začala v září 1993, o dva roky později se uvolnilo místo pro základní školu a následně i pro mateřskou školu. "Dnes tu máme i školní klub, středisko mládeže, pořádáme kroužky pro děti i kurzy pro dospělé," řekla ČTK ředitelka organizace Jana Pucharová. Dohromady se v barokních prostorách rozsáhlého objektu pohybuje okolo 540 dětí.

Sovětská armáda po sobě zanechala trosky, hromady suti, rozbitá okna, chyběly radiátory, vytrhaná byla elektřina. "Naštěstí páter Josef Cukr se dokázal s vojáky domluvit a devastaci se vyhnula bazilika. Přežila i školní kaple, ve které byl muniční sklad," uvedla Pucharová.

Opravit zbývá školní výdejnu a prostory pro školní knihovnu ve čtvrtém patře. "Mám velikou radost, že se nám podařilo školu nejen opravit, ale i dobře zabydlet a přizpůsobit věku dětí," uvedla ředitelka. Malůvky mladých vojáků nahradily kresby studentů. Z hromad nepořádku po armádě školník zachránil pár kousků jako jsou holinky, plakát v ruštině, části technického vybavení.

Ve Vysokém Mýtě na Ústeckoorlicku se kasárna pocházející ještě z dob Rakouska-Uherska i novější budovy povedlo rozprodat. Část z nich si město ponechalo. Z kasáren tak vznikly byty, provozovny soukromých firem, fitcentrum, kanceláře či spolkový objekt. V jedné budově je základní škola.

Nové využití našla také třeba kasárna v Milířích na Tachovsku. Už první polovině 90. let je okresní úřad přestavěl na ústav sociální péče pro mládež s kapacitou 65 dětí a dospělých do 40 let. Spravuje ho kraj a většinou je obsazený.

Specifické využití má bývalý sklad sovětské jaderné munice u Míšova na Plzeňsku. Už sedm let v něm Nadace Železná opona provozuje Atom muzeum, které návštěvníkům představuje historii jaderného zbrojení. Obec aktivitu vítá, protože expozice vábí do oblasti turisty.