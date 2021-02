Z Barmy jsou hlášeny protesty proti převratu i výpadek internetu

Absolventi práv na univerzitě protestovali 6. února 2021 v barmském městě Mandalay proti vojenskému převratu, při němž byla svržena zvolená civilní vláda a její vůdkyně, nositelka Nobelovy ceny za mír Do Aun Schan Su Ťij.

Absolventi práv na univerzitě protestovali 6. února 2021 v barmském městě Mandalay proti vojenskému převratu, při němž byla svržena zvolená civilní vláda a její vůdkyně, nositelka Nobelovy ceny za mír Do Aun Schan Su Ťij. ČTK/AP/neuveden

Rangún/Canberra - Obyvatelé Barmy dnes protestovali proti pondělnímu vojenskému převratu, při němž byla svržena zvolená civilní vláda a její vůdkyně, nositelka Nobelovy ceny za mír Do Aun Schan Su Ťij. Byl to největší protest od puče, informovala agentura Reuters, podle níž do ulic vyšly desetitisíce lidí. Televize BBC hovoří o tisících protestujících. Z Barmy je dnes také hlášen rozsáhlý výpadek internetu, podle agentur ho zablokovalo nové vojenské vedení země.

Lidé v ulicích druhého největšího barmského města Rangúnu dnes vyvolávali hesla "Pryč s vojenskou diktaturou" či "Ať zvítězí demokracie". Vyzývali také k propuštění Su Ťij a dalších lidí, kteří byli při puči zadrženi. U protestního průvodu zasahovalo přes sto členů pořádkových sil. Demonstrace skončila poklidně a nejsou zatím hlášeny žádné střety, informovala agentura AP. Mnoho obyvatel však po setmění ve svých domovech opět tlouklo do hrnců, pánví nebo bubínků, aby dali najevo nesouhlas s děním v zemi.

Agentura Reuters později upřesnila, že se dnes protesty odehrály ve vícero barmských městech. Tisíce lidí se podle ní vydaly například do ulic města Mandalaj nebo metropole Neipyijto.

V době protestu v Rangúnu, kdy demonstranti vyzývali přes sociální média další obyvatele města, aby se k průvodu přidali, v zemi přestal fungovat internet, upozornila agentura Reuters. O rozsáhlém výpadku internetu hovoří i další světová média a přičítají to zásahu nového vojenského vedení země. Nevládní organizace NetBlocks, která se zabývá sledováním provozu na internetu, dnes uvedla, že v Barmě je "takřka totální výpadek internetu".

Ve snaze zabránit organizátorům ve svolávání protestů už v pátek vojenské vedení nařídilo mobilním operátorům a poskytovatelům internetového připojení zablokovat až do odvolání přístup na twitter a instagram. Ve čtvrtek zablokovalo přístup k facebooku, i když se to podle agentury AP nepovedlo zcela. Sociální média jsou v posledních dnech hlavním zdrojem nezávislých zpráv a také prostředkem k organizování demonstrací.

Agentura Reuters dnes rovněž informovala o zadržení australského poradce Su Ťij, profesora ekonomie Seana Turnella. Podle Reuters je to první známý případ zadržení cizince po posledním převratu v Barmě. Turnell o svém zatčení zpravil agenturu v textové zprávě. "Jsem z něčeho obviněn, nejsem si jist z čeho. Jsem v pořádku a silný. Ničím jsem se neprovinil," napsal. Následně už ho nebylo možné kontaktovat. Australské ministerstvo zahraničí dnes vyjádřilo "hluboké znepokojení nad zprávami o svévolném zadržení Australana a dalších cizinců" v Barmě a předvolalo si později barmského velvyslance. Diplomacie Turnella veřejně nejmenovala, ani neposkytla detaily k dalším cizincům, které zmínila.

Barmská armáda v pondělí provedla vojenský převrat, při kterém zadržela vůdkyni Su Ťij a prezidenta Win Myina a vyhlásila na rok výjimečný stav. Oba politici čelí obviněním, která organizace na ochranu lidských práv označují za nepodložená. Armáda puč zdůvodnila údajnými podvody při listopadových volbách a generál Min Aun Hlain, který se postavil do čela státu, slíbil jejich vyšetřování. Dění v zemi odsoudila řada států i organizací.

Generální tajemník OSN António Guterres v pátek uvedl, že se podařilo poprvé od převratu navázat kontakt s představiteli barmské armády. Zvláštní vyslankyně, švýcarská diplomatka Christine Schranerová Burgenerová podle něj dala armádě jasně najevo, že převrat je "naprosto nepřijatelný". "Uděláme vše, co budeme moci, abychom sjednotili mezinárodní společenství a vytvořili podmínky pro zrušení státního převratu," uvedl Guterres.