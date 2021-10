Z auta v Praze zatím volilo 224 lidí, v Brně 130

Volička vhazuje lístek do urny při volbách do Poslanecké sněmovny na drive-in volebním stanovišti pro lidi v karanténě, 6. října 2021 v Jihlavě.

Praha/Brno - V Praze kvůli covidové karanténě či izolaci dnes od 08:00 do 15:00 volilo 224 lidí. ČTK to sdělil mluvčí magistrátu Tadeáš Provazník. V metropoli magistrát pro tyto účely zřídil pět drive-in stanovišť, například na Letnou přijela první volička odevzdat hlas hodinu po jeho otevření. V zemi je 82 stanovišť, podle ředitele odboru voleb ministerstva vnitra Tomáše Jírovce budou informace o celkové účasti známy ve čtvrtek ráno. Řádné hlasování ve sněmovních volbách bude v pátek a v sobotu. V Brně na výstavišti odevzdalo do 14:00 hlas do voleb 130 lidí.

Volební stanoviště jsou v metropoli na městských parkovištích v Braníku, na Kotlářce, na Letné, v Letňanech a na Skalce, stejně jako jinde se uzavřou v 17:00. Voliči musí na místě kromě své totožnosti prokázat, že mají nařízenou karanténu nebo izolaci, případně předložit pozitivní test na koronavirus nebo podepsat čestné prohlášení. "Netýká se to takzvaných samoizolací po návratu ze zahraničí. Tito voliči mají určité výjimky, například na obstarání základních životních potřeb nebo nezbytné úřední záležitosti," dodal Jírovec.

Podle Provazníka zatím volební komise na stanovištích nezaznamenaly žádné problémy. Nejvíce osob z auta volilo do 15:00 v Letňanech, a to 62, a nejméně na Kotlářce – 28. Na stanoviště na Skalce dorazilo 49 voličů, do Braníka 52 a na Letnou 33.

Podle Jírovce musí stanoviště nahlásit ministerstvu účast do dnešních 20:00. "Zítra (ve čtvrtek) ráno bude finální číslo, kolik lidí využilo drive-in," řekl. Doplnil, že odevzdané volební lístky komise předají v zapečetěné schránce krajskému úřadu, v Praze pak magistrátu. "Ten ji přes noc uschová a zabezpečí, aby nedošlo k nějakém vniknutí do schránky. Následně se tyto schránky předají v sobotu ve 14:00 po uzavření klasických volebních místností sčítací komisi," vysvětlil.

Volební komise jsou vybaveny ochrannými obleky. Podle údajů České správy sociálního zabezpečení a ministerstva zdravotnictví má nyní covid-19 celkem 7900 lidí a v karanténě je s elektronickou neschopenkou 2223 zaměstnanců i živnostníků, kteří si platí nemocenské pojištění. V loňských krajských a senátních volbách podle Jírovce využilo zvláštní způsoby hlasování asi 6500 voličů. "Očekávám, že účast bude podobná jako v loňském roce," řekl.

Lidé, kteří jsou v povinné karanténě kvůli koronaviru, mohou za vymezených podmínek hlasovat ve sněmovních volbách díky zákonu, který byl přijat v létě. Norma počítá stejně jako loni se třemi variantami hlasování lidí v karanténě či izolaci. Jsou jimi drive-in hlasování na speciálně vybavených volebních stanovištích nebo hlasování do přenosných schránek, s nimiž za lidmi v individuální karanténě přijdou speciálně vybavení volební komisaři. Ty si v Praze objednalo asi 30 lidí. Podobnou možnost mají i lidé, kteří jsou v karanténě v uzavřeném pobytovém zařízení sociálních služeb. Tam se budou volby konat ve čtvrtek. Podle Jírovce jsou nyní tato zařízení hlášena dvě, jedno na Vysočině a druhé v Jihočeském kraji.

Na výstavišti v Brně odevzdalo dnes do 14:00 hlas do sněmovních voleb 130 lidí, kteří mají nařízenou karanténu nebo izolaci kvůli nemoci covid-19. Uvedla to mluvčí kraje Alena Knotková. Zájemci volí z auta, hlas mohou odevzdat od 8:00 do 17:00. Další takzvaná drive-in stanoviště jsou v kraji v Hodoníně, Břeclavi, Znojmě, Blansku a Vyškově.

V Brně volí lidé z okresu Brno-město a Brno-venkov, podle náměstka ministra vnitra Petra Vokáče je po republice 82 takových stanovišť. Za první dvě hodiny přijelo v Brně volit 16 lidí, odpoledne je účast silnější. "Zatím je dopoledne a nemůžeme dělat závěry. Loni tímto způsobem volilo přes 5000 lidí a bylo zhruba 20.000 lidí v karanténě. Nyní je v karanténě nebo izolaci kolem 10.000 lidí. U sněmovních voleb ale bývá větší voličský zájem," uvedl Vokáč kolem 10:00.

Kdo přijede, musí se prokázat občanským průkazem nebo pasem a mít potvrzení o karanténě nebo izolaci, které mu vydá praktický lékař nebo hygienická stanice. Použít lze i výsledek pozitivního testu. "Pokud člověk nemá potvrzení, může u volebního stanoviště vyplnit čestné prohlášení," uvedl Vokáč.

Při samotném hlasování volič z auta nevystupuje. "Přijede k první zastávce, kde se setká s členem speciální hlasovací komise, který mu po prokázání totožnosti předá hlasovací lístky. Volič popojede za improvizovanou plentu, kde má možnost upravit lístky, vloží je do obálky, popojede ke schránce a z otevřeného okna odevzdá hlas," řekl Vokáč.

Na stanovištích platí protiepidemická opatření, voliči musejí mít respirátory, hlasovací komise je vybavená ochrannými prostředky. Kdo je v karanténě a nepřijede na takzvaná drive-in stanoviště, může si požádat o speciální hlasovací schránku, aby za ním přijela speciální komise domů. "Je potřeba požádat telefonicky na kraji do čtvrtka do 20:00," řekl Vokáč. Kdo zavolat nestihne, nemá už možnost odvolit.

Hlasy se budou svážet na krajský úřad, kde se sejdou i další hlasy od speciálních komisí, jako například z domovů seniorů v karanténě nebo právě od komisí, které půjdou k voličům domů. "S hlasy ze speciálních způsobů hlasování se nesetká běžná okrsková komise, vše je o speciálním způsobu hlasování i počítání. Hlasy se budou počítat v sobotu stejně jako hlasy ostatních voličů," dodal Vokáč.