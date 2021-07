Yellenová čeká změny v danění globálních firem až příští rok na jaře

Benátky (Itálie) - Americká ministryně financí Janet Yellenová očekává, že změny v danění globálních firem dostanou zákonodárci ke schválení až na jaře příštího roku. Práce na dosažení shody s ostatními zeměmi totiž postupují pomaleji v části týkající se přerozdělení daňových práv, snazší je dohodnout se na minimální globální dani. Yellenová to dnes řekla na tiskové konferenci v Benátkách po skončení schůzky ministrů financí členských zemí skupiny velkých ekonomik G20.

"Můžeme spolupracovat tak, aby byla světová ekonomika konkurenceschopnější. Můžeme společně řešit problémy, které sami nevyřešíme," řekla Yellenová a jako příklad uvedla právě mezinárodní shodu na velké daňové reformě. Nadnárodní firmy díky ní budou muset zisk danit tam, kde vznikl, a ne prostřednictvím dceřiných firem v daňově přívětivějších zemích. Navíc by měla platit jednotná minimální 15procentní sazba.

Dohoda podle americké ministryně ukončí soutěžení států o nejnižší daňovou sazbu pro podniky. Místo toho půjde znovu třeba o schopnost inovací. Dodatečné příjmy poslouží pro investice do infrastruktury, řekla ministryně.

Yellenová také zdůraznila důležitost mezinárodní spolupráce pro Spojené státy. Návrat na světovou scénu pod vedením nového prezidenta Joea Bidena podle ní učiní Spojené státy lepší zemí.

Jako druhý příklad mezinárodní spolupráce uvedla Yellenová boj proti koronavirové pandemii. Spojené státy se podle ní chtějí s chudšími zeměmi podělit o 580 milionů dávek vakcín. V Benátkách své kolegy vyzvala, aby Spojené státy v jejich úsilí podpořili. Zároveň vyjádřila velké obavy z mutace delta, která by podle ní mohla ohrozit zotavování světové ekonomiky. "Žijeme v ekonomicky propojeném světě, to, co se děje v jedné části světa, ovlivní všechny ostatní země," řekla.

Mezinárodní měnový fond (MMF) v dubnu odhadl letošní růst světové ekonomiky na šest procent po loňském poklesu o 3,3 procenta. Varoval ale, že budoucí vývoj světové ekonomiky je velmi nejistý a bude záviset na vývoji kolem koronavirové krize.

Z Benátek odjíždí americká ministryně financí na další jednání do Bruselu. Před setkáním s ministry financí eurozóny, kde se bude projednávat evropský projekt digitální daně, dnes znovu Evropskou unii vyzvala, aby plán přehodnotila. Podle jejího názoru je diskriminační pro americké firmy.