Xindl X se připravuje na narozeninový koncert i na StarDance

Praha - Písničkář Xindl X chystá ke svým čtyřicetinám připadajícím na 16. srpna narozeninový koncert, který se uskuteční 28. listopadu v pražském Foru Karlín. Ještě před koncertem s názvem Narozeninová oslava XL! vydá v říjnu zpěvník a album největších hitů. Fanoušci hudebníka, který pod svým skutečným jménem Ondřej Ládek působí také jako filmový a televizní scenárista, uvidí také od 12. října tancovat v desáté řadě StarDance po boku Markéty Dostálové.

"Partnerka se mnou má zatím ještě trpělivost. Nejsem tanečník, ani jsem nechodil do tanečních, absolvoval jsem dvakrát kurz latinskoamerických tanců, ale jen osm lekcí, takže ne že bych si z nich něco pamatoval. Tanečník Honza Onder, který na StarDance dohlíží, ale říká, že to není tak hrozné, jak čekal...," uvedl v rozhovoru s ČTK Xindl X.

Na koncertu ve Foru Karlín, který je už téměř vyprodaný, se vedle doprovodné skupiny návštěvníci mohou těšit na program sestavený z úspěšných písní jako Anděl, V blbým věku, Chemie, Cudzinka v tvojej zemi, Láska v housce, Dysgrafik nebo Dřevo, které obsadily přední příčky rádiových hitparád. Jako hosté se představí kapela Slza, zpěvák Sebastian, skupina Jananas, se kterou nazpíval a natočil videoklip k písni Zzz, Mirka Miškechová, písničkář Petr Lüftner a Sabina Křováková, s níž na své zatím poslední album Sexy Exity nazpíval duet Věčně nevěrná. Program doplní projekce.

"Chtěl bych čtyřicetiny oslavit jednak prací i bilancí toho, co se za tu relativně krátkou dobu mé hudební kariéry povedlo. Chceme si udělat rekapitulační koncert, kde zahrajeme největší hity a připomeneme klipy, které k nim vznikly. Pozveme si jako hosty kamarády, se kterými jsme spolupracovali nebo jsem pro ně psal," řekl Xindl X. "Zároveň bych chtěl výročí připomenout Best of deskou, kterou jsem vyhrožoval už loni k deseti letům na hudební scéně. Stejně jako na koncertě by na ni mělo zaznít všech jednadvacet singlů, ke kterým přihodíme tři nové písničky, takže to vydá na dvojcédéčko," dodal.

Novými písněmi jsou skladby Volnoběh, Imunita a Růžový brejle. "Začíná příprava klipů k těmto písním a chtěl bych, aby včas vyšel i zpěvník s texty a akordy, které jsem zjednodušil tak, aby to zvládli i lidé, kteří hrají na kytaru o něco hůře než já," podotkl Xindl X.

Hudebníka prý čtyřicítka vede k zamyšlení. "Třicítky jsem si skoro nevšiml, čtyřicítka je taky jenom číslo, ale trochu mě nutí bilancovat a uvažovat, zda nemám být rozumnější, ale zatím se to nijak neprojevilo. Určitě nechci dělat pořád to samé, chci mít před sebou nové výzvy jako třeba tanečník nebo konečně najít čas k napsání slibovaného muzikálu," řekl.

Xindl X v září 2008 vydal debutové album Návod ke čtení manuálu, za které získal nominaci na cenu České hudební akademie Anděl v kategorii folk a country. Od té doby nahrál šest studiových alb a dvě akustická. Patří mezi nejhranější skladatele v českých rádiích. Kromě vlastních skladeb je autorem mnoha textů či hudby hitů jiných umělců. "Připadám si jako hrozně líný člověk, ale když něco slíbím, je mi blbé to nedodělat," konstatoval Xindl X, který si pseudonym vypůjčil od jedné postavy z filmu Hollywood Ending.