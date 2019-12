WSJ: USA jsou v zájmu dohody s Čínou ochotny zrušit plánovaná cla

Washington - Spojené státy Číně navrhly, že od 15. prosince nezavedou další cla na čínské zboží, jak to měly v úmyslu. S odkazem na své zdroje to dnes uvedl americký list The Wall Street Journal (WSJ). Washington doufá, že se díky těmto ústupkům podaří uzavřít první část obchodní smlouvy mezi oběma největšími světovými ekonomikami. Spojené státy podle zdrojů blízkých jednání také navrhly, že nynější cla na čínské zboží v objemu 360 miliard dolarů (8,3 bilionu Kč) ročně by mohly snížit na polovinu.

Že jsou Peking a Washington několik dní před dlouho avizovaným uvalením dalších cel v úzkém kontaktu, uvádějí podle agentury Reuters i vysocí úředníci v obou hlavních městech. Americký prezident Donald Trump napsal, že USA jsou uzavření dohody velmi blízko.

"Dostali jsme se velmi blízko k velké dohodě s Čínou," napsal Trump na twitteru. "Oni to chtějí a my taky," dodal šéf Bílého domu.

Nabídka na zrušení plánovaných cel padla podle zdrojů WSJ asi před pěti dny. Výměnou Spojené státy žádají, aby se Čína zavázala, že nakoupí množství zemědělského a jiného zboží z USA, bude lépe chránit americké duševní vlastnictví a umožní snazší přístup ke svému sektoru finančních služeb.

Spojené státy a Čína spolu od loňského roku vedou obchodní válku, ve které na sebe vzájemně uvalují cla. Zároveň se snaží dosáhnout dohody, která by jejich obchodní spory vyřešila. Washington už dříve avizoval, že od 15. prosince uvalí další cla na čínský dovoz za téměř 160 miliard dolarů ročně. Týkat se to má obuvi, herních konzolí, počítačových monitorů nebo hraček.