WSJ: Tesla a Saúdská Arábie jednají o výstavbě továrny na elektromobily

New York - Saúdská Arábie zahájila rozhovory s americkým výrobcem elektromobilů Tesla o zřízení závodu automobilky v ropném království. S odvoláním na informované zdroje to dnes uvedl ekonomický list The Wall Street Journal (WSJ). Podobně turecké úřady dnes oznámily, že prezident Recept Tayyip Erdogan požádal šéfa Tesly Elona Muska, aby nechal postavit další továrnu Tesly v Turecku.

Saúdská Arábie se Teslu snaží nalákat tím, že má právo nakoupit určité množství kovů a minerálů ze zemí, jako je Konžská demokratická republika. Jde o minerály, které firma potřebuje pro svá elektrická auta.

Rijád se snaží zmírnit závislost své ekonomiky na ropě. Tamní státní investiční fond je většinovým investorem amerického výrobce elektromobilů Lucid Motors, který hodlá konkurovat Tesle.

Ropné království mimo jiné zvažuje, že rozšíří financování projektu na těžbu kobaltu a mědi v Kongu, kde se angažuje obchodník s komoditami Trafigura. Ten by mohl pomoci zajistit dodávky pro potenciální továrnu Tesly, uvádí WSJ.

Tesla má v současné době šest továren a sedmou staví v mexickém státě Nuevo León. Jejím cílem je do roku 2030 prodávat 20 milionů aut ročně. Loni jich prodala asi 1,3 milionu.