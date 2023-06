WSJ: Sabotážní tým, který poničil Nord Stream, měl za operační základnu Polsko

Berlín - Němečtí vyšetřovatelé se zabývají důkazy, podle nichž sabotážní tým využil k poškození plynovodu Nord Stream jako operační základnu Polsko. Napsal to dnes deník The Wall Street Journal (WSJ). Německý spolkový kriminální úřad a polská kancelář předsedy vlády na žádosti agentury Reuters o komentář zatím nereagovaly. Potrubí plynovodů Nord Stream 1 a Nord Stream 2, kterými Rusko posílalo a plánovalo posílat plyn do Německa a dále do Evropy, loni v září poškodily dosud nevysvětlené výbuchy.

Vyšetřovatelé zcela rekonstruovali dvoutýdenní cestu jachty Andromeda, kterou podle nich tým při akci použil. O zapojení plavidla do útoku v březnu psala německá média.

Podle WSJ se podařilo zjistit, že se jachta odchýlila od svého cíle a vydala se do polských vod. Deník přitom odkazuje na údaje z rádiového a navigačního vybavení Andromedy, satelitních a mobilních telefonů, účtů Gmail a vzorků DNA nalezených na palubě, které se Německo pokusilo přiřadit k nejméně jednomu ukrajinskému vojákovi.

Deník The Washington Post tento týden uvedl, že Spojené státy se dozvěděly o ukrajinském plánu útoku na plynovody tři měsíce před jejich poškozením.

K výbuchům došlo v hospodářských zónách Švédska a Dánska. Obě země uvedly, že výbuchy byly úmyslné, ale zatím neurčily, kdo je za ně zodpovědný. Plynovodem Nord Stream 1 v době explozí plyn neproudil, což Rusko zdůvodňovalo nutnou údržbou. Nord Stream 2 sice byl dokončen, ale kvůli válce na Ukrajině a protiruským sankcím nebyl spuštěn.

Vyšetřovatelé dospěli k závěru, že výbušninou použitou při operaci byla silná plastická trhavina HMX, známá také jako oktogen, bezbarvá látka vhodná k demolici podvodní infrastruktury, napsal WSJ.