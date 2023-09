WSJ: Meta vyvíjí nový, výkonnější systém umělé inteligence

New York - Společnost Meta Platforms pracuje na novém systému umělé inteligence (AI), který má být stejně výkonný jako nejvyspělejší model nabízený společností OpenAI. Uvedl to list The Wall Street Journal (WSJ) s odvoláním na informované zdroje. Mateřská firma Facebooku chce mít svůj nový model AI hotový příští rok a bude několikanásobně výkonnější než jeho komerční verze nazvaná Llama 2.

Llama 2 je model AI založený na modelu jazyka, který je dostupný pro veřejnost pod otevřenou licencí. To znamená, že je k dispozici veřejnosti a může být volně používán, upravován a šířen. Na trh byl uveden v červenci a je distribuován prostřednictvím cloudové služby Azure společnosti Microsoft a má konkurovat ChatGPT firmy OpenAI a systému Bard od Googlu.

Plánovaný systém firmy Meta by měl pomoci dalším společnostem vytvářet služby, které produkují sofistikované texty, analýzy a další výstupy, uvedl WSJ. Meta očekává, že nový systém začne trénovat na počátku roku 2024.

Podniky se od spuštění systému ChatGPT firmy OpenAI koncem loňského roku vrhly na rodící se trh s generativní AI, aby získaly nové schopnosti a zdokonalily firemní procesy. Agentura Bloomberg v červenci uvedla, že Apple pracuje na AI podobné ChatGPT a Bardu a vytvořil vlastní základ známý jako Ajax pro vytváření rozsáhlých jazykových modelů. Testuje také chatovacího robota, kterého někteří inženýři nazývají Apple GPT.