WSJ: Boeing se potýká s další vadou stroje 787 Dreamliner

Seattle (USA) - Americký výrobce letadel Boeing se potýká s další vadou letounu 787 Dreamliner. Týká se některých součástek z titanu, které jsou slabší, než by měly být. S odvoláním na informované zdroje to dnes napsal server listu The Wall Street Journal (WSJ). Defekt se týká letadel vyrobených v uplynulých třech letech. Boeing na dotaz agentury Reuters o komentář zatím nereagoval.

Dodávky letounů 787 Dreamliner jsou téměř zcela pozastaveny už téměř rok. Poprvé byly přerušeny, když americký Federální úřad pro letectví (FAA) začal důkladněji prověřovat výrobní vady těchto strojů. Minulý měsíc list WSJ informoval, že dodávky těchto letadel zůstanou zastaveny nejméně do konce října.

Přerušení dodávek odstřihlo Boeing od důležitého zdroje hotovosti a zkomplikovalo plány jeho zákazníků. S postupem času bude mít čím dále více zákazníků na základě smluvních podmínek možnost využít prodlevy v dodávkách ke zrušení či úpravě kontraktů.

Boeing se v posledních letech potýká s různými problémy, mezi které patří například dřívější odstávka letadel 737 MAX po dvou tragických nehodách, či negativní dopad koronavirové krize na poptávku po letecké dopravě. Tradičním konkurentem Boeingu je evropský výrobce letecké techniky Airbus.