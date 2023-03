WSJ: Američané pracují z domova, Evropané a Asiati se vracejí do kanceláří

New York - Zatímco Američané stále hojně pracují z domova, Evropané a Asiati se po pandemii covidu-19 častěji vracejí do kanceláří. Podle analytiků tráví Američané na pracovišti méně času, protože mají větší domy, větší dojezdové vzdálenosti do práce a je tam nižší nezaměstnanost. Třeba v Hongkongu ale žije v malých bytech více generací, což práci z domova příliš nenahrává. Napsal o tom deník The Wall Street Journal (WSJ).

Obsazenost kanceláří se v USA pohybuje od 40 do 60 procent úrovně před pandemií. Liší se měsíc od měsíce a město od města. V Evropě a na Blízkém východě činí podle společnosti JLL, která poskytuje služby v oblasti nemovitostí, 70 až 90 procent. Ještě rozšířenější je návrat do kanceláří v Asii, kde jsou kanceláře obsazené z 80 až 110 procent předcovidové úrovně, takže v některých městech je na pracovištích i více lidí než před pandemií.

Návrat zaměstnanců do kanceláří se promítá do rychlosti oživení metropolí po šoku z pandemie. Města v Evropě a Asii se vracejí do normálu poměrně snadno. Prázdné kancelářské budovy a nepřítomnost dojíždějících lidí ale brzdí oživování měst, jako jsou New York a San Francisco. Místní restaurace, obchody a další podniky, které na pracovníky z kanceláří spoléhají, tím trpí.

Počet nezaměstnaných v New Yorku se mezi začátkem roku 2020 a třetím čtvrtletím roku 2022 zvýšil o 83.500 a míra nezaměstnanosti ve městě podle zprávy společnosti New School Center for New York City Affairs vzrostla vysoko nad celostátní průměr. Mnoho z těch, kteří přišli o práci, pracovalo na Manhattanu v odvětvích, jako jsou maloobchod, ubytování a stravování.

S dlouhými dojezdovými vzdálenostmi se sice potýkají i lidé v Evropě a Asii, ale zdejší veřejná doprava bývá spolehlivější a nezpožďuje se tolik. Pro místní je tak dostat se do práce snazší než pro Američany, kteří často zůstanou v zácpě.

Další vysvětlení americké výjimky je podle WSJ americký trh práce. Míra nezaměstnanosti v USA činí 3,4 procenta, a je tak zhruba poloviční oproti 6,1 procenta v Evropské unii.

Zatímco Evropa také čelí nedostatku pracovních sil, americké společnosti jím jsou zasaženy obzvláště, uvádí JLL. To firmy přimělo hledat zaměstnance ve vzdálenějších místech a najímat je na dálku. Navíc technologické podniky, které mají v některých velkých městech USA obzvlášť vysoký podíl na zaměstnanosti, jsou dlouhodobě k práci na dálku tolerantnější.