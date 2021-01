WP: Trump má na kontě 30.000 nepravdivých či zavádějících výroků

Washington - Více než 30.000 nepravdivých či zavádějících výroků uvedl za své čtyřleté úřadování bývalý americký prezident Donald Trump. Píše to deník The Washington Post (WP), který od jeho nástupu do funkce vytvářel databázi sporných tvrzení 45. prezidenta Spojených států. Televize CNN zase vybrala 15 "nejpozoruhodnějších lží" Trumpova prezidentství.

Statistika deníku WP se v poslední den jeho mandátu zastavila na čísle 30.573. Nejrychleji údajně nepravdivá a zavádějící tvrzení přibývala během kampaně před podzimními prezidentskými volbami: za září jich reportéři registrovali 2239, za říjen pak rekordních 3917. WP přitom určitý výrok pronesený opakovaně při jednom vystoupení počítal jako jediný prohřešek.

To se stalo i po exprezidentově rozlučkovém projevu, v němž dvakrát zopakoval své "nejoblíbenější" nepravdivé tvrzení, tedy to o vybudování "nejlepší ekonomiky v dějinách". Trump jej údajně v různých variacích za čtyři roky v Bílém domě uvedl při 493 různých příležitostech. WP a další média ovšem podotýkají, že v moderních dějinách USA byla období, kdy se americkému hospodářství dařilo lépe, měřeno růstem HDP či mírou nezaměstnanosti.

Těsně před středečním odletem na Floridu Trump zopakoval i další oblíbené tvrzení, že jeho administrativa prosadila nejvýraznější snížení daní v historii USA. Podle WP jej celkem uvedl při 296 příležitostech, ovšem nic to nemění na tom, že daňová reforma z roku 2017 představovala osmé nejvýraznější snížení daní za posledních 100 let.

Další položku tvoří prohlášení o stavbě zdi na hranici s Mexikem, přičemž zde WP eviduje 258 prohřešků. Těsně před odchodem z Bílého domu například Trump řekl, že USA mají více než 450 mil (přes 700 kilometrů) "silné nové zdi". Podle zpravodajské společnosti BBC bylo do 4. ledna postaveno celkem 452 mil hraniční bariéry, z toho ale jen 80 mil tvoří úseky, kde předtím žádná struktura nebyla. Hranice mezi USA a Mexikem měří skoro 2000 mil.

Televize CNN ve svém článku z minulého týdne rozebírá jiné případy. Svůj výběr nejvýznamnějších "lží" Trumpova prezidentství zahajuje výrokem ze dne jeho inaugurace, kdy Trump na večerním plese prohlásil, že během jeho projevu na Kapitolu nepršelo. "Prezident říkal věci, u kterých jsme na vlastní oči mohli vidět, že nejsou pravdivé. A často se tohoto bezostyšného lhaní dopouštěl, aniž k tomu byl zjevný strategický důvod," napsal reportér Daniel Dale, který strávil poslední čtyři roky ověřováním prezidentových výroků.

Jako "nejnebezpečnější lež" hodnotil Trumpovo neustálé ujišťování, že koronavirus je v USA pod kontrolou nebo že postupně mizí. Do výběru se dostala i exprezidentova vyjádření o tom, že větrné elektrárny lidem mohou způsobovat rakovinu, nebo opakované sliby o chystané reformě zdravotního pojištění, která se nikdy nedostavila.

Daleovým osobním favoritem je nicméně Trumpův výmysl o tom, že byl kdysi ve státě Michigan jmenován "mužem roku". "Trump nikdy v Michiganu nežil. Proč by měl být jmenován mužem roku státu Michigan několik let před prezidentstvím? Neměl by. A taky že nebyl. A přesto se tato lež, kterou si, zdá se, vymyslel v posledním týdnu kampaně roku 2016, stala nedílnou součástí loňské kampaně a byla opakovaná na jednom michiganském mítinku za druhým. Je to tak názorné, protože to tak moc nedává smysl," napsal reportér CNN.