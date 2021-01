WP: Trump chtěl, aby se pro něj v Georgii našlo 11.780 hlasů

Washington - Nadávky, lichotky a hrozby použil v sobotním hodinovém telefonátu americký prezident Donald Trump, když se snažil přesvědčit státního tajemníka státu Georgia Brada Raffenspergera, aby našel dostatečný počet voličských hlasů a změnil výsledek prezidentských voleb v tomto státě. Uvedl to dnes list The Washington Post, který získal záznam telefonátu.

"Potřebuji jenom, aby se našlo 11.780 hlasů," řekl například Trump, který se stále nesmířil s výsledkem listopadových prezidentských voleb, v nichž prohrál s kandidátem demokratů Joem Bidenem.

Trump Raffenspergerovi kromě jiného řekl, že na sebe bere velké riziko, pokud odmítne podpořit jeho tvrzení o vítězství. Biden v Georgii zvítězil o 11.779 hlasů a Raffensperger to považuje za přesný výsledek. Trumpovi řekl, že se upíná k vyvráceným konspiračním teoriím.

"Lidé v Georgii se zlobí, lidé v celé zemi se zlobí. Není na tom nic špatného, když řeknete, že jste to přepočetli," prohlásil Trump, na což Raffensperger odvětil: "Pane prezidente, údaje, které máte, jsou chybné." Raffensperger je stejně jako Trump republikán.

"Jediné, co chci, je najít 11.780 hlasů, což je o jeden víc, než máme, protože my jsme v tom státě vyhráli. Má prohra v Georgii nepřipadá v úvahu, zvítězili jsme o stovky tisíc hlasů," tvrdil Trump.

Washingtonský list k tomu napsal, že záznam konverzace, která byla v některých okamžicích nesouvislá, poskytuje náhled na to, do jaké míry zůstává Trump ponořen do tématu své volební prohry a jak je z ní zoufalý. Nechce nebo není schopen fakta přijmout a stále věří, že je možné zvrátit výsledek v některých státech a udržet se v úřadě, uvedl list. Biden má složit přísahu 20. ledna.

Na lince spolu s Trumpem bylo několik jeho poradců včetně právničky Clety Mitchellové a personálního šéfa Bílého domu Marka Meadowse. Mitchellová tvrdí, že z Raffenspergerova úřadu v minulých dvou měsících vyšla chybná prohlášení.

Trump dnes o rozhovoru informoval na twitteru a napsal, že Raffensperger "nebyl ochoten nebo schopen odpovědět na otázky týkající se podvodů s hlasy, ničení hlasů, započítání voličů z jiných států a mrtvých voličů". "Nemá o tom tušení," myslí si Trump. Raffensperger oplátkou ve svém tweetu napsal: "Ve vší úctě, prezidente Trumpe: To, co říkáte, není pravda."