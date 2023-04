WP: Kyjev před výročím invaze plánoval útoky uvnitř Ruska, USA byly proti

Washington - Vedení ukrajinské vojenské rozvědky před prvním výročí ruské invaze na Ukrajinu plánovalo provést zásadní útoky uvnitř Ruska. Tento záměr se však vůbec nezamlouval Spojeným státům, které jsou hlavním spojencem vlády v Kyjevě. Napsal o tom americký The Washington Post s odvoláním na dokumenty, jež se na veřejnost podle všeho dostaly skrze sociální síť Discord. Poradce vedoucího kanceláře ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoljak informace o plánovaných operacích popřel.

Podle utajované zprávy americké Národní bezpečnostní agentury (NSA) šéf ukrajinské vojenské rozvědky (HUR) Kyrylo Budanov před výročím připadajícím na 24. února dal svým podřízeným rozkaz, "aby se připravili na masové útoky... vším, co má HUR k dispozici". Ukrajinci podle WP uvažovali o námořním útoku za použití trinitrotoluenu v černomořském přístavu Novorossijsk, což by sice byla do velké míry symbolická operace, nicméně by ukázala na schopnosti ukrajinské strany udeřit hluboko uvnitř území nepřítele.

Američané tajně sledovali ukrajinské plány a Bílý dům si dlouhodobě dělal starosti, že útoky uvnitř Ruska by mohly vyprovokovat agresivní reakci ze strany Kremlu, píše WP. Nicméně podle utajované zprávy CIA z 22. února "HUR na žádost Washingtonu souhlasila, že odloží útoky" na Rusko. The Washington Post také píše, že z dokumentů není jasné, kdo v Kyjevě intervenoval a proč Ukrajinci souhlasili s tím, že své plány neuskuteční.

Jsou však příkladem jistého napětí provázejícího současnou válku: Ukrajinu, která by ráda podnikala útoky na ruském území, se Washington někdy snaží držet zpátky ve snaze zabránit eskalaci konfliktu v přímý boj mezi americkými a ruskými silami. Někteří zástupci americké administrativy považují útoky na Rusko, zejména pokud by k nim byly používány americké zbraně, za vysoce rizikové operace, jež by ruský prezident Vladimir Putin mohl považovat za takové ohrožení, že by nasadil taktické jaderné zbraně.

Informace deníku The Washington Post odmítl poradce šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře Podoljak. Na twitteru uvedl, že taková jednorázové akce by byla Ukrajině k ničemu. "Změnila by průběh války? Přinutila by Rusy utéct?" ptá se. Napsal také, že podobné články odvolávající se na anonymní zdroje mají jedině "katastrofickou" funkci - vytvářet na Západě dojem, že Ukrajina je iracionální, infantilní a impulzivní země, které je nebezpečné svěřovat pořádné zbraně.

Rusko je dějištěm záhadných výbuchů a útoků pomocí dronů. Ukrajinci jsou zdrženliví ohledně komentování těchto incidentů a jen nepřímo naznačují, že s nimi mají něco společného. Samotný Budanov, kterého The Washington Post označuje za vycházející hvězdu v strukturách ukrajinské armády, nepřiznává, že by jím vedená HUR za těmito útoky stála, nicméně varoval, že budou pokračovat. "Dokud nebude obnovena územní celistvost Ukrajiny, budou problémy uvnitř Ruska," upozornil v lednu v rozhovoru s WP.

Týden po výročí ruské invaze Moskva veřejně obvinila Kyjev, že se pokouší pomocí bezpilotních letounů útočit na ruskou infrastrukturu, včetně míst nedaleko hlavního města.

Dnes Rusko oznámilo, že jeho námořnictvo zneškodnilo tři ukrajinské na dálku ovládané čluny, které se pokoušely zaútočit na přístav Sevastopol na okupovaném Krymu. Kyjev se k útoku nepřihlásil.