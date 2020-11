WP: KLDR sleduje Bidenovo vítězství s prstem na spoušti raket

Pchjongjang - Zatímco světoví představitelé blahopřáli během víkendu Joeovi Bidenovi k vítězství v amerických prezidentských volbách, jeden dlouhodobý protivník USA zůstal významně potichu, napsal list Washington Post.

V pondělí poslal severokorejský vůdce Kim Čong-un blahopřejný vzkaz kambodžskému králi k 67. výročí nezávislosti země. Ale Kimova státní média se v uplynulém týdnu ani nezmínila o amerických volbách; a v pondělí se raději soustředila na zprávy o produkci cementu a soběstačnosti.

Mlčenlivost Pchjongjangu není nijak překvapivá; jadernými zbraněmi disponující stát jedné strany není nijak nakloněný tomu zdůrazňovat politické svobody, které jsou dostupné v jiných zemích.

Ale existují důvody věřit, že je nálada v Pchjongjangu tento týden neveselá, a že se Kim možná připravuje na spuštění nové série raketových nebo jaderných testů.

Koneckonců Biden označil Kima ve druhé prezidentské debatě za "grázla" a přirovnal ho k Adolfu Hitlerovi. V listopadu loňského roku po podobné poznámce bývalého viceprezidenta nazvaly severokorejské sdělovací prostředky Bidena "vzteklým psem", který by měl být ubit k smrti.

Dosavadní prezident Donald Trump tvrdil, že ho s Kimem spojuje "speciální přátelství", ale mezi nově zvoleným prezidentem a severokorejským diktátorem žádná láska nepanuje. "Budou velmi nešťastní," řekl na adresu severokorejského režimu Andrei Lankov, historik soulské univerzity, který studoval i v Pchjongjangu.

Na rozdíl od prezidenta Baracka Obamy vedl Trump přímo rozhovory se Severní Koreou a třikrát se setkal s Kimem, s nímž jednal o jaderném odzbrojení. Existovala tak malá, ale reálná šance na diplomatickou dohodu s Pchjongjangem, pokud by Trump získal druhý mandát, dodal Lankov. "Ale Biden bude řešení tohoto problému jen oddalovat," řekl.

Biden sloužil v Obamově vládě, která vůči KLDR prosazovala politiku "strategického vyčkávání". Pchjongjang tak byl ignorován, ale zároveň mohl využít svoje prostředky k vyvinutí jaderného a raketového arzenálu.

Zatímco se tedy Biden chystá převzít úřad, zkušenosti naznačují, že se Kim pravděpodobně pokusí novou americkou vládu zkoušet - možná obnovením testů raket dlouhého doletu nebo jaderných testů, které za Trumpa pozastavil.

"Severní Korea historicky zvyšuje napětí po nástupu nové americké nebo jihokorejské vlády, aby je - řečeno slovy jednoho severokorejského přeběhlíka - 'vycvičila jako psa' a přiměla k ústupkům," řekl Bruce Klingner z konzervativní organizace Heritage Foundation.

Minulý měsíc Severní Korea předvedla během vojenské přehlídky v Pchjongjangu svou obří mezikontimentální raketu a experti se dohadují, kdy by mohla povést její zkoušku. Jiní připomínají druhý jaderný test, který KLDR provedla 25. května 2009, čtyři měsíce poté, co nastoupil do úřadu amerického prezidenta Barack Obama. "Takové bezostyšné porušení rezolucí OSN by mohlo patřit mezi první zahraniční problémy Bidenovy vlády," dodal Klingner.

Předpokládá se, že KLDR má 40 až 60 jaderných zbraní a tvrdí, že je schopná je odpálit v podobě jaderné hlavice na svých interkontinentálních balistických raketách na kontinentální část USA - byť experti si nejsou jistí severokorejskou schopností zmenšit hlavice tak, aby se do střel daly vmontovat. Kim nicméně opakuje, že jeho arzenál má sloužit jen jako odrazovací prostředek a pojistka před cizím útokem.

Podle Johna Deluryho, profesora univerzity Yonsei v Soulu, který se zaměřuje na studium Číny a Korejského poloostrova, teď nejspíš v Pchjongjangu běží diskuse mezi těmi, kdo chtějí dát nové Bidenově vládě čas a těmi, kdo budou chtít co nejdříve odpálit rakety, "aby se dostali na radar" nové vlády a vyprovokovali její reakci.

Delury je ale optimističtější ohledně možností obnoveného diplomatického procesu. Trump podle jeho slov pojal styky s Kimem jako svou sólovou akci; nikdy s sebou nevzal na jednání svůj bezpečnostní aparát a dokonce ani poradce pro otázky národní bezpečnosti Johna Boltona. A když se ukázalo, že není možné dosáhnout rychlého uzavření dohody, rozptýlily ho jiné záležitosti a celý proces se rozpadl.

"Severokorejci opakovali, že dobrý vztah s Trumpem jejich problémy nevyřeší, že chtějí jiné vztahy se Spojenými státy," dodal Delury. "Proto by jim mohl více vyhovovat Biden, protože pokud s nimi bude jednat, povede jednání jménem Spojených států - a ne sám za sebe jako Trump."