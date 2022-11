WP: Írán se s Ruskem dohodl na výrobě dronů na jeho území

Moskva/Teherán - Írán se s Moskvou dohodl na výrobě bezpilotních prostředků na ruském území. Začít by mohla do několika měsíců, píše dnes deník The Washington Post s odkazem na zdroje z tajných služeb. Rusko podle západních rozvědek nasadilo na Ukrajině už zhruba 400 bezpilotních prostředků íránské výroby.

Podle zdrojů amerického listu se Moskva a Teherán dohodly na transferu technologií a zahájení výroby na ruském území na začátku listopadu. Dohoda předpokládá, že do Íránu odcestují ruští specialisté, aby zajistili logistiku přepravy strojů a technologií. Zajištění výroby na vlastním území by Rusku mělo pomoci získat velký počet relativně levných a účinných dronů.

"Pokračuje to rychle od přijetí rozhodnutí po jeho realizaci," řekl o dohodě jeden ze zdrojů listu The Washington Post.

Podle rozvědek Rusko použilo na Ukrajině již okolo 400 bezpilotních prostředků íránské výroby. Drony slouží Moskvě jako náhrada za přesně naváděnou munici. Podle západních zemí bezpilotní prostředky ruská armáda používá například při útocích na ukrajinská města a či energetický sektor napadené země.

Moskva použití dronů nekomentuje. Írán přiznal jejich dodávky před začátkem konfliktu na Ukrajině. Teherán za dodávky těchto zbraní ostře kritizoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, podle kterého se Írán stává komplicem ruských teroristických činů proti ukrajinskému obyvatelstvu.