Woods není při obhajobě zeleného saka na Masters favoritem

Augusta (USA) - Americký golfista Tiger Woods není při obhajobě zeleného saka na majoru Masters favoritem. Slavný turnaj v Augustě se letos hraje netradičně až v listopadu, v dubnu se nemohl konat kvůli koronaviru. Vzhledem k přetrvávající pandemii bude od čtvrtka bez fanoušků.

Woodsovi se po návratu do hry po pětiměsíční pauze okruhu PGA, zaviněné právě covidem-19, příliš nedařilo. Mezi adepty na zelené sako se tak počítají jeho krajané: ranař a vítěz US Open Bryson DeChambeau či první hráč světa Dustin Johnson. Do hry se vrátil i uzdravený a loni na Masters druhý Brooks Koepka.

Pro Evropany je největší nadějí Španěl Jon Rahm. Ve formě na podzim hraje Angličan Tyrrell Hatton a zkompletovat kariérní major touží Rory McIlroy ze Severního Irska.

Woods před rokem v dubnu slavil na Masters patnáctý major, ale první po jedenácti letech a operacích zad. "Znamenal pro mě strašně moc. Když si na to vzpomenu, pořád mám husí kůži," přiznal před startem letošního turnaje.

Loni slavil triumf před nabitými tribunami, ale fanoušci mu letos budou chybět. "Raději bych hrál v dubnu a před lidmi. Jejich energie mi dodává sílu, ale můžeme být rádi, že vůbec hrajeme," uvedl čtyřiačtyřicetiletý bývalý první hráč světa, který si přes nevýrazné výsledky i letos věří: "Jestli budu ve hře? Ano, budu."

"Vědec" DeChambeau si svérázným způsobem došel pro výhru na US Open. A dlouhými ranami si chce podmanit i Augustu. "Možná budou ještě delší," řekl sedmadvacetiletý Texasan. "Ať už získám jakoukoli výhodu z týčka, musím dobře patovat, čipovat a přihrávat si, tak jako na US Open," podotkl.

Formu má i Johnson, který se minulý týden vrátil na greeny po prodělaném covidu a skončil v Houstonu druhý. "Hraju opravdu dobře, hodně dobře. Možná nejlépe v kariéře, vyrovnaně," řekl šestatřicetiletý Johnson, který už v letošním roce vyhrál tři turnaje a poprvé v kariéře ovládl i pořadí lukrativního FedEx Cupu.

Stejně jako většinu hráčů Johnsona mrzí, že letošní turnaj přijde o diváckou kulisu. "Bez patronů (fanoušků) to bude jiné Masters," uvedl Američan.

O výhru i post světové jedničky bude bojovat s Rahmem. Ten by rád navázal na slavného krajana Seva Ballesterose, který před 40 lety vyhrál Masters jako první Španěl. "Rád bych přidal své jméno na seznam (španělských vítězů)," řekl Rahm. Vedle Ballesterose zelené sako oblékli i José María Olazábal a před třemi lety Sergio García, který ale letos kvůli pozitivnímu testu na covid nenastoupí.

Loni devátý Rahm se na letošní turnaj báječně naladil. V tréninkových kolech dal dvě esa, první v pondělí a druhé v úterý, čímž oslavil 29. narozeniny.

Startovat se bude v prvním, druhém a čtvrtém kole netradičně z jedničky i desítky, aby se vzhledem ke kratšímu dni stihla kola odehrát. Nejspíš i proto bude cut po 2. kole nově pro dělené 50. místo, zatímco od roku 2013 platilo, že do víkendu postoupili všichni hráči s odstupem do deseti ran od lídra. Z celkové dotace 11,5 milionu dolarů si vítěz odnese dva miliony, bezmála 45 milionů korun.