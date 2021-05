Winnipeg udolal Edmonton v třetím prodloužení a je ve čtvrtfinále NHL

New York - Hokejisté Winnipegu díky gólu Kylea Connora ze 107. minuty porazili Edmonton 4:3 ve třetím prodloužení, sérii vyhráli 4:0 a postoupili do druhého kola play off NHL. Florida přehrála v pátém utkání Tampu Bay 4:1 a odvrátila hrozbu vyřazení, Panthers prohrávají 2:3 na zápasy. Postup mezi nejlepší osmičku prozatím utekl také hráčům Vegas, kteří podlehli Minnesotě 2:4. Hráči New York Islanders zdolali Pittsburgh 3:2 ve druhém prodloužení a vypracovali si postupový mečbol. Toronto vyhrálo v Montrealu 2:1 a stejným poměrem vede také v sérii.

Winnipeg zvládl i čtvrtý duel s Edmontonem a podruhé ve své novodobé historii postoupil do druhého kola. Edmonton na totéž čeká od sezony 2016/17, kdy v semifinále Západní konference podlehl Anaheimu 3:4 na zápasy.

Ve čtvrtém duelu série se v 7. minutě prosadil Mark Scheifele a poslal Jets do vedení. Hned po minutě ale svým prvním gólem v letošním play off srovnal nejproduktivnější hráč základní části Connor McDavid. Mason Appleton ještě v první třetině vrátil vedení na stranu Winnipegu, ale Oilers ve druhé části dvěma góly skóre otočili. Do prodloužení zápas poslal druhým gólem v zápase Scheifele.

V nastavení si Jets šli za postupem, výborný Mike Smith v brance Edmontonu ale radost hráčů Winnipegu dlouho odkládal. Překonal ho až ve třetí nastavené dvacetiminutovce Connor přesnou střelou mezi tělo a ruku.

Obránce Edmontonu Darnell Nurse odehrál v utkání 62 minut a 7 sekund a zařadil se na třetí místo v historické statistice za Setha Jonese (65:06) a Sergeje Zubova (63:51).

Florida nezachytila vstup do utkání a od první minuty prohrávala, Lightning poslal do vedení Ross Colton. Od druhé třetiny ale měli domácí Panthers navrch. V 37. minutě otočil na 2:1 Mason Marchment a v třetí části přidali hráči Floridy další dva góly.

K výhře Floridu dovedla čtveřice dvoubodových hráčů, obránce Mackenzie Weegar (1+1) a útočníci Patric Hornqvist (1+1), Jonathan Huberdeau a Aleksander Barkov (oba 0+2). Huberdeau zaznamenal dvanáctou asistenci ve Stanley Cupu v kariéře, čímž překonal klubový rekord slovenského obránce Róberta Švehly.

Poprvé v play off nastoupil brankář Panthers Spencer Knight. Dvacetiletý nováček odehrál pouze čtyři zápasy v základní části, ale nyní dostal přednost před Sergejem Bobrovským i Chrisem Driedgerem a kryl 36 střel.

"Před zápasem jsem byl trochu nervózní, ale snažil jsem se k tomu přistoupit jako k jakémukoliv jinému duelu. Snažil jsem co nejvíce pomoci týmu a nakonec jsem si zápas užil," řekl Knight, který jako druhý nejmladší brankář v historii NHL ozdobil debut v play off vítězstvím.

Knightovu pozornost dvakrát vyzkoušel český útočník Ondřej Palát, ale ani on, ani obránce Jan Rutta mladého brankáře Floridy nepřekonali. Radko Gudas odehrál v dresu Panthers bezmála 21 a půl minuty a připsal si 10 hitů.

Islanders zvládli pátou bitvu s Pittsburghem a přiblížili se postupu přes vítěze Východní divize. Ostrované zvítězili na ledě soupeře i přes výrazně nižší střeleckou aktivitu. Domácí vyslali na Ilju Sorokina o 22 puků více než Newyorčané na Tristana Jarryho.

Vítěznou branku vstřelil v čase 80:51 Josh Bailey. Kanadský útočník vystihl Jarryho rozehrávku, počkal si na správný moment a střelou na lapačku rozhodl o výhře Islanders.

Sorokin, který před sezonou přišel do Islanders z CSKA Moskva, nastoupil do třetího zápasu ve Stanley Cupu v kariéře a vychytal Ostrovanům třetí vítězství. Pětadvacetiletý ruský brankář nestačil pouze na pokusy Bryana Rusta a Jevgenije Malkina. "Byl neuvěřitelný. Dal nám šanci na výhru a my ji dokázali využít," pochválil Sorokina trenér Barry Trotz.

Malkin zaznamenal v bojích o Stanleyův pohár 172. bod (64+108) a na druhém místě klubových statistik vyrovnal Maria Lemieuxe. Lídr Sidney Crosby má o 19 bodů více.

Montreal nezvládl první domácí utkání v sérii s Torontem. Maple Leafs po gólech Williama Nylandera a Morgana Riellyho vyhráli podruhé za sebou a otočili stav série. Nylander se střelecky prosadil i ve třetím zápase a je pro obranu Canadiens hlavní ofenzivní hrozbou. "Hraje moc pěkný komplexní hokej, je pro nás opravdu důležitý. Will (Nylander) přišel kvůli zranění o oba spoluhráče z útočné formace (Jasona Spezzu a Nicka Foligna), přesto pokračuje ve výborných výkonech," řekl o švédském útočníkovi trenér Maple Leafs Sheldon Keefe.

Minnesota odvrátila vyřazení díky dobře odehrané třetí třetině, kterou vyhrála 3:1. Vegas zásluhou Aleca Martineze snížili, ale výhru Wild pojistil v závěru gólem do prázdné branky Nico Sturm.

1. kolo play off NHL:

Severní divize - 3. zápas:

Montreal - Toronto 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)

Branky: 34. Suzuki – 28. W. Nylander, 37. Rielly. Střely na branku: 29:29. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Rielly (Toronto), 2. Price (Montreal), 3. W. Nylander (Toronto). Stav série 1:2.

4. zápas:

Winnipeg - Edmonton 4:3 v třetím prodl. (2:1, 0:2, 1:0 - 0:0, 0:0, 1:0)

Branky: 7. a 47. Scheifele, 16. Appleton, 107. Connor – 8. McDavid, 24. Nugent-Hopkins, 37. Chiasson. Střely na branku: 43:40. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Scheifele, 2. Wheeler (oba Winnipeg), 3. Draisaitl (Edmonton). Konečný stav série: 4:0.

Východní divize - 5. zápas:

Pittsburgh - New York Islanders 2:3 ve druhém prodl. (1:1, 1:0, 0:1 - 0:0, 0:1)

Branky: 9. Malkin, 28. Rust – 20. Beauvillier, 49. Eberle, 81. Josh Bailey. Střely na branku: 50:28. Diváci: 9344 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Josh Bailey, 2. Sorokin (oba New York Islanders), 3. Rust (Pittsburgh). Stav série 2:3

Centrální divize - 5. zápas:

Florida - Tampa Bay 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

Branky: 27. Weegar, 37. Marchment, 41. Hörnqvist, 60. Vatrano – 1. Colton. Střely na branku: 38:37. Diváci: 11.551 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Knight, 2. Hörnqvist, 3. Weegar (všichni Florida). Stav série 2:3.

Západní divize - 5. zápas:

Vegas - Minnesota 2:4 (1:3, 1:0, 0:1)

Branky: 9. Mark Stone, 30. Martinez – 10. Kaprizov, 12. Parise, 17. Greenway, 60. Sturm. Střely na branku: 39:14. Diváci: 12.156 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Talbot (Minnesota), 2. Martinez, 3. Mark Stone (oba Vegas). Stav série 3:2.

Kanadské bodování play off NHL:

1. Huberdeau (Florida) 5 10 (2+8) 2. MacKinnon (Colorado) 4 9 (6+3) 3. Kučerov (Tampa Bay) 5 9 (3+6) 4. Landeskog (Colorado) 4 8 (2+6) 5. Killorn (Tampa Bay) 5 7 (3+4) 6. Rantanen (Colorado) 4 7 (1+6) 7. Barkov (Florida) 5 7 (1+6) 8. Hedman (Tampa Bay) 5 7 (0+7) 9. Pastrňák (Boston) 5 6 (2+4) Stamkos (Tampa Bay) 5 6 (2+4) 48. Palát (Tampa Bay) 5 3 (2+1) 107. Gudas (Florida) 5 2 (1+1) 122. Nečas (Carolina) 4 2 (0+2) 134. Krejčí (Boston) 5 2 (0+2)