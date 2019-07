Williamsová po prohraném finále US Open docházela na terapii

Ilustrační foto - Japonská tenistka Naomi Ósakaová (vlevo) a Serena Williamsová z USA před začátkem finále dvouhry US Open.

Londýn - Tenisová hvězda Serena Williamsová přiznala, že po porážce ve finále loňského US Open, v němž s ní cloumaly emoce, začala docházet na terapii. Američanka, kterou ve wimbledonském semifinále čeká duel s Barborou Strýcovou, ve sloupku pro módní magazín Harper's Bazaar uvedla, že se později za svůj výbuch své tehdejší přemožitelce Japonce Naomi Ósakaové omluvila.

Majitelka 23 grandslamových titulů se ve finále hádala s rozhodčím a mimo jiné ho nazvala lhářem a zlodějem kvůli tomu, že jí udělil trestný fiftýn a pak i game. A přestože později uznala s ohledem na soupeřku svou chybu, stále se cítí být obětí sexismu.

"Nemohla jsem z ní (Ósakaové) mít větší radost. Ale co se mě týče, cítila jsem se poražená a znevážená," napsala. "Čím to je, že když se ženy rozčílí, dostanou nálepku 'emocionální, šílená, iracionální', ale když se to stane muži, každý je vidí jako vášnivé a silné," podivovala se.

Na terapii prý hledala odpovědi. "A přestože jsem cítila, že dělám pokroky, nebyla jsem připravena vzít znovu raketu do ruky," uvedla. "Nakonec jsem zjistila, že je jediný způsob, jak se můžu pohnout dál. Nastal čas, abych se omluvila té osobě, která si to nejvíc zasloužila," dodala.

Jednadvacetiletá Japonka, která slavnostní ceremoniál po vyhrocené atmosféře na kurtu proplakala, prý její omluvu přijala. "Když mi přišla od Naomi odpověď, tekly mi po tvářích slzy," uvedla Williamsová. "Lidé často zaměňují vztek za sílu, protože mezi nimi nedokážou rozlišovat. Nikdo se nedokáže postavit sám za sebe jako ty, musíš dál razit cestu," citovala z její odpovědi.