Will, Sedlák i Hyka pokračují v Pardubicích, podepsali pětileté smlouvy

Pardubice - Brankář Roman Will i útočníci Lukáš Sedlák a Tomáš Hyka budou v hokejové extralize nadále působit v Pardubicích. Trojice reprezentantů s Dynamem podepsala víceleté smlouvy s platností do konce sezony 2027/28. Východočeši o tom informovali v tiskové zprávě.

Will, Sedlák i Hyka do Pardubic přišli loni v květnu poté, co na rok přerušili smlouvy v KHL. Dnes vedení Dynama oznámilo, že se s Čeljabinskem domluvilo na definitivním ukončením kontraktů.

"Všichni tři jsou top hráči, jsem rád, že s námi budou ještě dlouho," řekl majitel Dynama Petr Dědek. "Patří k pilířům týmu, fanoušci si je oblíbili a věřím, že navážeme i díky nim na skvělou návštěvnost a rekordní počty prodaných permanentek," doplnil Dědek.

Zatímco Will a Hyka odehráli v Pardubicích kompletní sezonu, Sedlák se ještě loni v létě dohodl na angažmá v NHL. Za Colorado a Philadelphii ale odehrál jen 30 zápasů a v prosinci se vrátil do Evropy. Všichni tři následně pomohli Dynamu k vítězství v základní části extraligy a postupu do semifinále play off.

Teď už mají jistotu, že budou i nadále hrát v Česku. "Pro mě i pro celou moji rodinu to znamená hrozně moc. Vážím si důvěry, kterou ve mně vedení Dynama vkládá, a budu se snažit dělat maximum pro to, abych tu důvěru vrátil. Pardubice jsou hokejové město, pocit hrát před plnou arénou je neskutečný a já si vážím toho, jakou máme v zádech podporu. První rok jsem si neskutečně užil a věřím, že další roky budou jen úspěšnější," uvedl třicetiletý Will, který v extralize v minulosti chytal i za Mladou Boleslav a Liberec.

Stejně starý Sedlák se okamžitě po prosincovém příchodu ze zámoří zařadil mezi klíčové hráče a po skončení sezony byl vyhlášen Hokejistou sezony. Aktuálně je s reprezentací na mistrovství světa. "Za ten půlrok v Pardubicích jsem strašně šťastný a jsem rád, že tu můžu pokračovat. Myslím si, že s lidmi v kabině i okolo jsme si výborně sedli a doufám, že navážeme na spolupráci, budeme pracovat ještě lépe a uděláme nějaké úspěchy," přál si Sedlák.

Třicetiletý Hyka byl na začátku sezony dlouhodobě nemocný, poté ale obnovil spolupráci se Sedlákem a společně s Davidem Ciencialou vytvořili elitní formaci Dynama. "Strašně si vážím toho, že tu můžu být dalších pět let, a doufám, že nás čeká mnoho úspěchů. Jsem rád, že mi klub věří a že můžu ukázat ne jenom já, ale celý tým, svou sílu a doufám, že jim to budu moct vrátit. Tým je tu skvělý, parta výborná, fanoušci asi nejlepší, co jsem zažil. Jsem rád, že jsme v sezoně udělali úspěch, a věřím, že v příští sezoně to bude ještě lepší," dodal Hyka.