WHO: Při lyžování se koronavirus moc nešíří, problém je srocování

Ženeva - Při lyžování se koronavirus pravděpodobně příliš nešíří. Řekl to dnes krizový expert Světové zdravotnické organizace (WHO) Michael Ryan. Obavy však vyvolává přesun lidí do lyžařských areálů a zpět v prostředcích hromadné dopravy a shlukování rekreantů.

Několik evropských zemí včetně Itálie, Německa, Francie a částečně i Rakouska omezuje lyžařskou sezonu v obavě před pandemií. Švýcarsko už nyní lidem lyžování umožňuje za přísných protiepidemických opatření.

"Soudím, že lidé se nenakazí tím, že se řítí na lyžích po svazích," poznamenal dnes Ryan na brífinku WHO, která už dříve uvedla, že koronavirus se mnohem obtížněji šíří ve venkovním prostředí na čerstvém vzduchu.

"Skutečné problémy se vyskytnou na letištích, v turistických autobusech, které přivážejí lidi do lyžařských resortů a zpět, na vlecích a místech, kde se lidé scházejí," vysvětlil Ryan. "Měli bychom všem zemím doporučit, aby popřemýšlely nad svými lyžařskými sezonami a dalšími příležitostmi hromadného srocování," řekl Ryan. Zvlášť riskantní podle něj může být spolčování rekreantů po lyžování ve vnitřních prostorech.

Ryan zdůraznil, že než aby vlády opatřeními cílily na konkrétní druhy sportů, měly by raději popřemýšlet, jak nejlépe omezit kontakt mezi lidmi. "Problémem, kterému je třeba věnovat pozornost, je jakákoli aktivita, které se účastní velké množství lidí, kteří se přesouvají do koncentrovaného prostoru a používají veřejnou dopravu, aby se dostali tam a zpátky," upřesnil Ryan.

Počátkem tohoto roku se některé lyžařské areály ve Francii, Itálii a Rakousku staly ohnisky nákazy, odkud se covid-19 šířil kontinentem.

Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus dnes uvítal zprávy o tom, že celosvětový počet nových případů koronaviru minulý týden poprvé od září poklesl, a poukázal na účinnost posledních karanténních opatření v Evropě. Podle něj by však pokles měl být "interpretován s nejvyšší opatrností".

Tedros nabádal lidi, aby si při nadcházející prázdninové sezoně dvakrát rozmysleli, jak budou slavit. "Být s rodinou a přáteli nestojí za vystavení všech a vás samotných riziku," řekl Tedros. "My všichni bychom měli zvážit, s čím životem možná hazardujeme svými rozhodnutími," dodal Tedros.

Mezi zeměmi, které se k zimním radovánkám staví rezervovaně, patří Německo. Kancléřka Angela Merkelová dnes varovala, že Německo by mohlo čelit třetí vlně pandemie covidu-19, pokud budou občané v příštích týdnech neopatrní.

Počty nově nakažených se v Německu stabilizovaly po zavedení restrikcí z počátku tohoto měsíce na poměrně vysoké úrovni, dnes hlásil Institut Roberta Kocha (RKI) 11.169 nově nakažených. "Během zimy musíme být velmi, velmi opatrní," řekla Merkelová při debatě se zástupci policie.