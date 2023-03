WHO doporučuje zemím, aby zvážily, zda proti covidu očkovat zdravé děti

Ženeva - Světová zdravotnická organizace (WHO) vzhledem k aktuálnímu vývoji pandemie covidu-19 upravila svá doporučení k očkování proti této nemoci a například doporučuje zemím, aby zvážily, zda je potřebná imunizace zdravých dětí a dospívajících. Lidé z vysoce rizikových skupin by si podle WHO měli pro posilující dávku dojít po šesti až 12 měsících od poslední injekce.

Poradní panel WHO po svém nedávném zasedání doporučení aktualizoval s ohledem na to, že "velká část populace je buď očkovaná, covid-19 prodělala nebo obojí". Znovu ovšem zdůraznil důležitost imunizace, včetně posilujících dávek pro lidi, kterým hrozí závažný průběh onemocnění, tedy zejména pro starší osoby nebo pacienty s různými chronickými onemocněními. "Je na jednotlivých zemích, aby s ohledem na své specifické okolnosti rozhodly, zda pokračovat s očkováním lidí z nízkorizikových skupin, jako jsou zdravé děti a dospívající, a zároveň nenarušily běžná očkování, která jsou pro zdraví této věkové skupiny tak zásadní," řekla předsedkyně nezávislého poradního orgánu WHO pro otázky očkování (SAGE) Hanna Nohyneková.

WHO populaci z hlediska nebezpečí covidu-19 rozděluje na tři skupiny. Do vysoce rizikové řadí starší lidi a mladší lidi, kteří mají další významné ohrožující faktory, jako je diabetes nebo srdeční onemocnění, dále pak lidi s poruchami imunity, jako jsou pacienti s HIV nebo po transplantaci, a to včetně dětí od šesti měsíců. Patří mezi ně ale i zdravotníci a těhotné ženy. Zda posilující dávku dostanou po šesti nebo 12 měsících, závisí na jejich věku a zdravotním stavu.

Střední prioritu z hlediska očkování proti covidu-19 mají zdraví dospělí do 50 až 60 let, kteří netrpí závažnými onemocněními, a děti a dospívající, kteří komorbidity mají. Ačkoliv další posilující dávky jsou pro tuto skupinu bezpečné, podle SAGE není nutné je rutinně aplikovat. Za současné situace jim stačí dvě základní dávky a jedna posilující.

Skupinou s nízkým rizikem jsou zdravé děti od šesti měsíců do 17 let. I pro ně jsou základní očkování i posilující dávky bezpečné, nicméně vzhledem k tomu, že pro jejich zdraví covid-19 znamená malou zátěž, by podle expertů bylo vhodné, aby státy braly v úvahu takové faktory, jako jsou náklady nebo další zdravotnické priority. Zdravotní přínos očkování zdravých dětí a dospívajících proti covidu-19 je výrazně nižší než přínos tradičních vakcín klíčových pro zdraví dětí - jako těch proti rotavirům, spalničkám nebo pneumokokům, podotýká WHO.

Tato agentura upozorňuje, že tato doporučení odrážejí současný vývoj pandemie a míru imunity lidí proti covidu-19, ale nemají být chápány jako dlouhodobé rady ohledně toho, zda bude nutné, aby se lidé proti tomuto onemocnění nechávali přeočkovat každý rok.