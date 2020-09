WHO by měla mlčet, uvedl Babiš k varování před změnou trasování

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) vyzval českou pobočku Světové zdravotnické organizace (WHO), která dnes varovala před záměrem odklonit se od trasování veškerých kontaktů nakažených koronavirem, aby mlčela. Nedoporučila roušky a ani nevěděla, že je pandemie, napsal předseda na adresu organizace na twitteru. Doplnil, že podle statistiky úmrtí v evropských zemích na milion obyvatel Česko situaci zvládá.

"Čtu, co teď vydala WHO. Ta WHO, která nedoporučila roušky a ani nevěděla, že je pandemie. Podle mě by měla mlčet. A pro česká média, která stále kritizují a píšou, jak to nezvládáme, posílám statistiku počtu úmrtí v evropských státech na milion obyvatel. Jsme na tom velmi dobře," uvedl premiér. O změně v trasování nyní diskutují experti ministerstva zdravotnictví. Babiš avizoval její zveřejnění do pátku. Vládní zmocněnec pro výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula ČTK napsal, že "změna trasování bude ještě diskutována".

Situace v Česku je podle české pobočky WHO nyní znepokojivá. Data ukazují rostoucí úroveň šíření infekce napříč kraji a okresy a přibylo hospitalizovaných pacientů s covidem-19, včetně těch, kteří jsou ve vážném stavu. Řešením není zastavit trasování kontaktů nakažených, ale zvýšit kapacity, uvedla pobočka na facebooku. "Testování, trasování kontaktů a izolace nemají žádnou jinou alternativu ve zvládání covid-19. Ani u nás, ani kdekoliv jinde," uvedla zdravotnická organizace a doplnila, že testování na covid-19 se značně rozšířilo a ukazuje dobré výsledky.

Denní nárůst nakažených v Česku v pondělí překonal pošesté od začátku epidemie pětistovku a aktuálně nakažených je přes 8400 lidí.

Spolu se změnou trasování Babiš mluvil také o možnosti, že by do karantény nemuseli ti, kteří při kontaktu s nakaženým měli na ústech respirátor. Prymula diskusi o tom označil za mediální bublinu. "I tam, kde lidé dodržovali roušky a vzdálenost, by do karantény nemuseli. Pokud mají všichni roušky není problém. Respirátor má význam třeba u učitelů, když žáci ve třídě roušky nemají," napsal ČTK.

Vojtěch: ČR chce trasování zefektivnit, nikoli od něj odstoupit

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v souvislosti s plánem měnit systém trasování kontaktů nakažených koronavirem zdůraznil, že Česko trasovat nepřestane. Stejně jako Babiš se ohradil vůči varování české kanceláře WHO před ústupem od sledování kontaktů. Změnu systému trasování kontaktů nakažených koronavirem, jak ji v pondělí naznačil Babiš, posuzují nyní pracovní skupiny ministerstva zdravotnictví. Prvotní návrh předloží do konce týdne, následně probere materiál Rada vlády pro zdravotní rizika, sdělil ministr zdravotnictví ČTK.

"Odborníci nyní zahájili debatu o změně systému trasování tak, aby byl efektivnější. Navyšujeme kapacity hygienických stanic i laboratoří. Děláme maximum pro to, abychom udrželi epidemii pod kontrolou," uvedl Vojtěch později v tiskové zprávě. Podrobně se k záměru odmítl vyjadřovat do jeho projednání. K plánu trasovat pouze kontakty nemocných s příznaky a těžším průběhem onemocnění se odmítla vyjádřit také hlavní hygienička Jarmila Rážová.