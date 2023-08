West Ham v anglické lize porazil Chelsea 3:1, při debutu se blýskl Ward-Prowse

Londýn - West Ham zvítězil ve 2. kole anglické ligy v londýnském derby nad Chelsea 3:1. Dvěma asistencemi při svém debutu pomohl k výhře James Ward-Prowse. Fotbalisté Aston Villy porazili Everton 4:0 a napravili předchozí debakl s Newcastlem, kterému v úvodním kole podlehli 1:5. Doma vyhráli osmý zápas Premier League v řadě, což je jejich nejdelší šňůra od roku 1990.

West Ham udeřil v derby již po sedmi minutách, poté, co bývalá opora Southamptonu Ward-Prowse našel z rohového kopu hlavu marockého obránce Adžuirda. Hosty vrátil do zápasu Chukwuemeka a těsně před poločasem mohla jít Chelsea do vedení po penaltovém faulu kapitána české reprezentace Součka. Fernándezovu střelu však Aréola vyrazil.

V druhém poločase vrátil "Kladivářům" vedení Antonio ze samostatného úniku, do kterého ho poslal Ward-Prowse. V 67. minutě po tvrdém zákroku skončil zápas pro autora první branky zápasu, Chelsea ale přesilovku nevyužila. V nastavení ještě uzavřel skóre Paquetá, který proměnil penaltu po Caicedově faulu. Ekvádorský záložník Caicedo v zápasu debutoval po přestupu z Brightonu za 115 milionů liber.

Aston Villa se dostala do vedení po čtvrthodině hry: nová posila z Leverkusenu Diaby posunul míč na Baileyho, po jehož asistenci se prosadil McGinn. O pár minut později domácí zvýšili, když po Pickfordově faulu proměnil penaltu Douglas Luiz. V druhém poločase se svěřenci Unaie Emeryho prosadili ještě dvakrát. Chybu obrany hostů využil nejprve Bailey a poté dal první gól v Premier League po minutě na hřišti Duran.

Zápas ve vítězném týmu nedohrál Coutinho, který přišel do hry v 64. minutě, ale po faulu Tarkowského musel hřiště v závěru opustit.

Výsledky 2. kola anglické fotbalové ligy

Aston Villa - Everton 4:0 (18. McGinn, 24. Douglas Luiz z pen., 51. Bailey, 75. Duran), West Ham United - Chelsea 3:1 (7. Adžuird, 53. Antonio, 90.+5 Paquetá - 28. Chukwuemeka).

Tabulka:

1. Brighton 2 2 0 0 8:2 6 2. Manchester City 2 2 0 0 4:0 6 3. Brentford 2 1 1 0 5:2 4 4. Liverpool 2 1 1 0 4:2 4 Tottenham 2 1 1 0 4:2 4 West Ham United 2 1 1 0 4:2 4 7. Newcastle 2 1 0 1 5:2 3 8. Arsenal 1 1 0 0 2:1 3 9. Crystal Palace 1 1 0 0 1:0 3 10. Aston Villa 2 1 0 1 5:5 3 11. Nottingham 2 1 0 1 3:3 3 12. Manchester United 2 1 0 1 1:2 3 13. Fulham 2 1 0 1 1:3 3 14. Bournemouth 2 0 1 1 2:4 1 Chelsea 2 0 1 1 2:4 1 16. Sheffield United 2 0 0 2 1:3 0 17. Luton 1 0 0 1 1:4 0 18. Burnley 1 0 0 1 0:3 0 19. Wolverhampton 2 0 0 2 1:5 0 20. Everton 2 0 0 2 0:5 0