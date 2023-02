West Ham remizoval s Chelsea, k vyrovnání pomohl Coufal

Londýn - Fotbalisté West Hamu remizovali ve 23. kole anglické ligy v derby s Chelsea 1:1. Vyrovnávací gól "Kladivářů" vstřelil po centru Vladimíra Coufala bývalý hráč hostů Emerson.

Chelsea šla do vedení po čtvrthodině hry. Fernández nacentroval do vápna, na míč si seběhl Félix, jenž se vrátil do sestavy po vyloučení při svém debutu za "Blues" a třízápasovém trestu, a z bezprostřední blízkosti překonal Fabiańského.

West Ham odpověděl ve 28. minutě. Coufalův centr prodloužil Bowen na zadní tyč, kde Emerson doklepl míč za Kepova záda. V závěru utkání se k úspěšné dorážce dostal Tomáš Souček, gól však nebyl uznán kvůli Riceovu ofsajdu.

Chelsea vyhrála z posledních sedmi ligových zápasů jen jednou. Po třetí remíze za sebou je v neúplné tabulce na devátém místě, West Ham je patnáctý.

Anglická fotbalová liga - 23. kolo:

West Ham United - Chelsea 1:1 (28. Emerson - 16. Félix),

16:00 Arsenal - Brentford, Crystal Palace - Brighton, Fulham - Nottingham, Leicester - Tottenham, Southampton - Wolverhampton,

18:30 Bournemouth - Newcastle.

Tabulka:

1. Arsenal 20 16 2 2 45:17 50 2. Manchester City 21 14 3 4 53:21 45 3. Manchester United 22 13 4 5 36:28 43 4. Newcastle 21 10 10 1 34:12 40 5. Tottenham 22 12 3 7 41:31 39 6. Brighton 20 10 4 6 38:27 34 7. Brentford 21 8 9 4 35:28 33 8. Fulham 22 9 5 8 32:30 32 9. Chelsea 22 8 7 7 23:22 31 10. Liverpool 20 8 5 7 34:28 29 11. Aston Villa 21 8 4 9 25:31 28 12. Crystal Palace 21 6 6 9 19:29 24 13. Nottingham 21 6 6 9 17:35 24 14. Leicester 21 6 3 12 32:37 21 15. West Ham United 22 5 5 12 19:27 20 16. Wolverhampton 21 5 5 11 15:30 20 17. Leeds 21 4 7 10 28:36 19 18. Everton 21 4 6 11 16:28 18 19. Bournemouth 21 4 5 12 19:43 17 20. Southampton 21 4 3 14 17:38 15