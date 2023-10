Wembanyama debutoval v přípravě na NBA 20 body, San Antonio prohrálo

Oklahoma (USA) - Jednička letošního draftu NBA Victor Wembanyama dal v prvním přípravném zápase před sezonou 20 bodů a byl nejlepším střelcem San Antonia, které však podlehlo basketbalistům Oklahomy 121:122. Devatenáctiletého francouzského talentovaného hráče předčil domácí mladík Chet Holmgren, který přispěl k výhře Thunder 21 body a devíti doskoky.

"Mám pocit, že nás dost potrápil. Vím, že je to jenom příprava, ale zápasy proti Oklahomě budou rozhodně zajímavé," řekl podle agentury Reuters Wembanyama na adresu o dva roky staršího Holmgrena, který byl dvojkou loňského draftu.

Souboj 225 centimetrů vysokého Wembanyamy s Holmgrenem, který měří 216 cm, poutal velkou pozornost, i když šlo jen o přípravu. "Myslím, že jsme oba odvedli dobrou práci, když jsme pochopili, že to není o nás dvou. Byli to Thunder proti Spurs. Je to příprava, snažili jsme se pomoct svým týmům," uvedl Holmgren, kterého rovněž čeká premiéra v NBA. Celou minulou sezonu zmeškal kvůli zranění chodidla.

Holmgren, který odehrál jen 16 minut, si vysloužil pochvalu od legendárního kouče San Antonia Gregga Popoviche. "Je fantastický. Je to komplexní hráč, myslí mu to. Ví, jak na to. Bude to velká zábava sledovat jejich kariéry," řekl pětinásobný vítěz NBA.

Nový ročník zámořské ligy začne 24. října.