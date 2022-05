Weby ŘSD s dopravními informacemi jsou dál nedostupné, funguje systém zakázek

Praha 19. května (ČTK) - Webové stránky Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) a Dopravniinfo.cz jsou po úterním kybernetickém útoku už více než 55 hodin nedostupné. Podle organizace šlo o velmi sofistikovaný útok, přípravu projektů by však ohrozit neměl. Odborníci nyní pracují na obnovování a kontrole jednotlivých rozhraní a serverů. ČTK to řekl mluvčí ŘSD Jan Rýdl. Do dnešního odpoledne se zatím podařilo zprovoznit částečně asistenční linku a také elektronický nástroj pro administraci veřejných zakázek, informovalo odpoledne ministerstvo dopravy.

"Nadále dáváme dohromady jednotlivá rozhraní, obnovujeme a kontrolujeme všechna úložiště a servery," řekl Rýdl. Dnes dopoledne k tomu dodal, že je reálná naděje, že se oba důležité weby podaří zprovoznit ještě během dneška, není to však jisté. Na webu ŘSD jsou dostupné dopravní kamery z celé ČR, na webu Dopravniinfo.cz se zobrazuje aktuální dopravní situace v ČR.

Organizace ve středu dopoledne částečně zprovoznila bezplatnou asistenční linku pro řidiče 800 280 281, zatím ovšem bez možnosti poskytování dopravních informací. V případě zprovoznění webových stránek by měly být dostupné dopravní informace i tam. Na linku nyní mohou v případě problému na silnici volat řidiči, kterým ŘSD následně posílá asistenční vůz na pomoc. Podle mluvčího takto silničáři za posledních 24 hodin měli devět zásahů. Rýdl poděkoval řidičům za jejich vstřícný přístup. Podle něj měli pro současné problémy vesměs pochopení.

Funkční je už také elektronický systém pro podávání nabídek k veřejným zakázkám a jejich administraci Tender Arena. Během doby, kdy systém nefungoval, muselo ŘSD zrušit zakázky, u kterých v té době skončila lhůta pro podání nabídky. Další tendry pak byly asi o týden prodlouženy. Dnes už je ale systém funkční, uvedlo odpoledne ministerstvo dopravy.

Kybernetickému útoku čelila společnost v úterý ráno. Rýdl uvedl, že šlo o velmi sofistikovaný a hluboký útok, nemá však informace o tom, že by měl ohrozit přípravu dopravních staveb a dalších projektů. Silničáři zároveň podle něj mají i přes incident nadále přehled o stavu a plynulosti provozu především na dálničních úsecích. Bezpečně izolované a nenarušené zůstaly také například výběr mýta a řízení a dohled v tunelových systémech.

Podle mluvčího útok zároveň organizaci ukázal další potenciál na zesílení ochrany proti podobným útokům. V této souvislosti Rýdl připomněl, že ŘSD posilovalo svou kybernetickou bezpečnost už od začátku ruské agrese na Ukrajině. "Vnímali jsme, že ta hrozba zesílila a přibývají útoky na jednotlivé organizace, proto jsme už od začátku války pracovali na zkvalitnění naší ochrany. Útočníci však v podobných případech i tak bývají často o půl kroku napřed," podotkl. ŘSD zároveň na řešení problému dál spolupracuje s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).

Útokům hackerů v minulých týdnech čelily i jiné české weby, přihlásila se k nim ruská hackerská skupina Killnet. Šlo například o web NÚKIB, o weby některých regionálních letišť či o weby ministerstva vnitra, včetně stránek policie i hasičů. Šlo o takzvané DDoS útoky, které spočívají v tom, že z neznámých IP adres ze zahraničí přijde v jeden okamžik mnoho dotazů a stránky přestanou fungovat, takzvaně spadnou. V tomto případě není zřejmé, zda jde o stejnou hackerskou skupinu a zda jde o DDoS útok. Hackerská skupina Killnet se ke kyberútoku podle svého profilu na sociální síti zatím nepřihlásila.