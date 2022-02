Weby České televize dnes dopoledne vyřadili z provozu hackeři

Praha - Internetové stránky České televize dopoledne čtyři hodiny čelily masivnímu hackerskému útoku a byly zhruba do 12:30 hodin většinou nedostupné. Důvodem DDoS útoku, který zahlcuje servery, byl zřejmě dnešní start zimních olympijských her (ZOH) v Pekingu. ČTK to řekla mluvčí ČT Karolína Blinková.

"Dnes startuje olympiáda. A to je pravděpodobně i důvod, proč naše weby čelí vskutku masivnímu DDoS útoku. Děláme, co můžeme, ale prosíme o shovívavost," uvedla ČT dopoledne na oficiálním twitterovém účtu.

Kvůli zahlcení nefungovala domovská stránka České televize , chybu hlásily i stránky iVysílání a živého vysílání. Mimo provoz byla i služba HbbTV nebo mobilní aplikace. Naopak na web ČT24 se dalo dostat.

"V sobotu jsme čelili asi dvouhodinovému výpadku, který pravděpodobně s tímto dnešním masivním útokem souvisel. Původce není jednoduché zjistit, může se jednat o tisíce zdrojů po celém světě, které nás takto zahlcují," dodala Blinková.

Před kybernetickými útoky na cíle v ČR varoval na konci ledna Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost. Dával je do spojitosti se situací na Ukrajině. V případě médií je podle úřadu vyšší pravděpodobnost právě DDoS útoků. Při útoku DDoS (distributed denial-of-service) se hackeři snaží zaplavit síť neobvykle vysokým objemem datového provozu s cílem ochromit ji, aby nezvládla rozsah požadovaných dat.

"Pokud je nějaká webová služba nadměrně vytížená, stačí výrazně menší úsilí k tomu, aby byla pomocí DDoS útoku vyřazena nebo omezena. V tomto případě ale nemáme dostatečné informace k tomu, abychom mohli s určitostí popsat pozadí incidentu. Zároveň zde není zcela jasná motivace případného útočníka, která zpravidla bývá konkurenční boj nebo poškození reputace," uvedl technický ředitel bezpečnostní firmy Eset Miroslav Dvořák.